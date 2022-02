XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (10.02.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp: Gewinnziel bestätigt - Aktienanalyse

"Wir haben die Abstiegszone verlassen", resümierte die vor zweieinhalb Jahren aus dem Aufsichtsrat an die Vorstandsspitze gerückte Martina Merz vergangene Woche auf der virtuellen Hauptversammlung von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Und tatsächlich: Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Aufzugsparte habe ein Teil des Schuldenbergs abgetragen werden können, dazu sei noch Geld für Investitionen in Zukunftsgeschäfte wie Wälzlager für Windräder übriggeblieben - und im laufenden Geschäftsjahr 2021/22 solle ein Jahresüberschuss von einer Milliarde Euro dafür sorgen, dass der Traditionskonzern erstmals seit vier Jahren wieder Dividende zahlen könne. Dennoch sei das Aufräumen in Essen nach wie vor nicht beendet. Im Gegensatz zu den meisten Wettbewerbern profitiere thyssenkrupp nicht von den gestiegenen Stahlpreisen, das Rüstungsgeschäft sei unter ESG-Gesichtspunkten kritisch und über allem schwebe die "grüne Transformation" der Produktion - selbst wenn man mit dem Elektrolyse-Anlagenbauer Nucera einen Wasserstoff-Spezialisten im Portfolio habe, für den vielleicht sogar ein Börsengang infrage komme.

Kein Wunder, dass die Volatilität der Aktie nach wie vor hoch ist, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2022)