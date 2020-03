Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,785 EUR -5,84% (27.03.2020, 10:05)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (27.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) von 9,90 Euro auf 5,80 Euro.thyssenkrupp habe den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr (30.09.) wegen der Covid-19-Pandemie zurückgezogen. Dies sei in der gegenwärtigen Extremsituation keinesfalls die Ausnahme. Positiv werte Diermeier in diesem Zusammenhang, dass der Ende Februar unterzeichnete Vertrag zum Verkauf des Aufzugsgeschäfts (Verkaufspreis: 17,2 Mrd. Euro; Buchgewinn ca. 15 Mrd. Euro) offenbar "wasserdicht" bzw. "krisensicher" sei. Die Transaktion sei nach Meinung des Analysten der Knotenlöser für die strategische Weiterentwicklung des Konzerns. So sei nun für das zukünftige (und frühere) Kerngeschäft Stahl mit der Umsetzung der Strategie "20-30" begonnen worden, die zum Ziel habe, die Technologieführerschaft zu erlangen (zusätzliche Investitionen von ca. 800 Mio. Euro über sechs Jahre) sowie die Effizienz zu steigern (u.a. Abbau von 3.000 Stellen).Die Maßnahmen sollten mittelfristig zu einer Verbesserung des bereinigten EBIT und des Cashflow um 600 Mio. Euro führen. Von Bedeutung sei dabei auch, dass thyssenkrupp in dieser kritischen und wegweisenden Phase nun für Kontinuität an der Konzernspitze gesorgt habe. Trotz dieser positiven Aspekte bleibe nach Ansicht des Analysten zumindest vorerst die Covid-19-Pandemie der bestimmende Faktor für den Konzern und die Aktie. Das Geschäftsmodell sei stark (konjunktur-)zyklisch und die Konjunkturrisiken seien gegenwärtig hoch. Diermeier habe seine Schätzungen angepasst (u.a. EPS 2019/20e: wegen Buchgewinn aus Elevator-Transaktion +21,22 (alt: -1,46) Euro; EPS 2020/21e: 0,09 (alt: 0,38) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die thyssenkrupp-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 27.03.2020)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:4,82 EUR -5,86% (27.03.2020, 10:21)