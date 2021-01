Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (15.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der aufwendige Konzernumbau bei thyssenkrupp laufe auf Hochtouren. Kaum eine Sparte stehe beim Industriekonzern nicht auf dem Prüfstand. Zuletzt habe es bereits Gerüchte gegeben, dass auch das Geschäft mit Tagebauanlagen vor dem Verkauf stehe. Nun habe der dänische Konzern FLSmidth (ISIN: DK0010234467, WKN: 860885) Verhandlungen bestätigt.Die Verhandlungen seien noch nicht verbindlich und könnten noch scheitern, habe FLSmidth mitgeteilt. Auch zum Zeitplan seien deshalb noch keine Angaben möglich. Zudem würde eine Einigung noch unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen stehen. In der Vergangenheit hätten kartellrechtliche Bedenken bereits einen Zusammenschluss des Bergbaugeschäfts der beiden Konzerne verhindert.Doch neue Gerüchte über ein Interesse der Dänen seien bereits im Dezember aufgekommen, die zunehmende Dominanz chinesischer Konzerne könnte nun für ein Umdenken bei den Wettbewerbshütern sorgen. Gerade im Anlagenbau sei Größe besonders wichtig, um konkurrenzfähig zu sein und die massiven Investitionen zu stemmen, die auch durch die ambitionierten Klimaziele weltweit erforderlich seien. Unter dem Dach von FLSmidth könnte nun ein europäischer Champion entstehen, der die Vorherrschaft Chinas angreifen solle.Die thyssenkrupp-Aktie bleibt aber äußerst spekulativen Anlegern vorbehalten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: