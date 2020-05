Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,28 EUR +1,50% (20.05.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,202 EUR -0,65% (21.05.2020, 08:43)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (21.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Gerüchte um eine Konsolidierung der Stahlbranche würden sich verdichten. thyssenkrupp wolle dabei eine aktive Rolle einnehmen und könnte sich einen innerdeutschen Zusammenschluss mit Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200) vorstellen. Beim Wettbewerber treffe das bisher aber noch nicht auf Gegenliebe. Ein anderes Modell werde hingegen von den Gewerkschaften strikt abgelehnt.thyssenkrupp-Chefin Martina Merz habe der "Süddeutschen Zeitung" gesagt, dass es mit Blick auf die Zukunft der Stahlsparte keine Denkverbote gebe. Die Abgabe der Mehrheit sowie der Einstieg eines chinesischen Unternehmens seien nicht ausgeschlossen. Für den Gesamtbetriebsratsvorsitzenden der Stahlsparte, Tekin Nasikkol, sei das jedoch undenkbar."Ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem die IG Metall zusammen mit der betrieblichen Arbeitnehmervertretung einem mehrheitlichen Verkauf von thyssenkrupp Steel zustimmen würde", habe Nasikkol der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung gesagt. "Eine Minderheitsbeteiligung lehne ich entschieden ab. Damit überschreitet man rote Linien."Eine mögliche deutsche Allianz mit Salzgitter sähen die Arbeitnehmer dagegen positiv. "Eine nationale Lösung für den Stahl kann Sinn ergeben. Wenn das aber gelingen soll, dann nur unter Federführung von thyssenkrupp", so Nasikkol weiter.Anleger sollten sich bei beiden Aktien weiter auf hohe Ausschläge in beide Richtungen einstellen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link