Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

13,13 EUR +4,50% (16.10.2019, 13:07)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (16.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Es bleibe weiter spannend beim Essener Konzern. Am Mittwoch führe die thyssenkrupp-Aktie den MDAX an. Der erneute Sprung über die 13-Euro-Marke werde von Gerüchten ausgelöst, dass sich verschiedene Interessenten an der Aufzugssparte zu einer Allianz zusammenschließen könnten. Laut Bloomberg prüfe der Wettbewerber Kone für ein Gebot einen Zusammenschluss mit dem Finanzinvestor CVC. Kone könnte so versuchen, Bedenken der Kartellbehörden zu zerstreuen. CVC solle derweil überlegen, ob auch weiterhin ein eigenes Angebot vorangetrieben werden solle. Ein Gemeinschaftsgebot könnte dem Bericht zufolge aber auch von den beiden Finanzinvestoren Blackstone und Carlyle kommen.Parallel zum Verkauf treibe thyssenkrupp weiter die Pläne für einen Börsengang der Tochter voran. Ein Verkauf gelte aber mittlerweile als wahrscheinlichere Variante.Unter der neuen Konzernchefin Martina Merz stehe thyssenkrupp vor einem tiefgreifenden Umbau. Im Fokus bleibe jedoch zunächst der Verkauf der Aufzüge. Diese könnten etwa doppelt so viel Geld einbringen, als das gesamte Konglomerat derzeit an der Börse wert sei. Mutige Anleger könnten weiter darauf setzen, dass diese Bewertungslücke verringert werde, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.10.2019)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:12,72 EUR +0,91% (16.10.2019, 12:53)