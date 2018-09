Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (20.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Das Führungschaos hemme seit mehreren Wochen den Aktienkurs. Ohne Konzern- und Aufsichtsratschef könne auch keine geeignete Strategie für den Umbau entwickelt werden. Bislang hätten die Wunschkandidaten jedoch abgesagt. Zumindest eine Führungsposition sei besetzt worden. Die Arbeitnehmer hätten Dirk Sievers als Nachfolger von Wilhelm Segerath zum neuen Vorsitzenden des Konzernbetriebsrats gewählt. Sievers stamme aus der Stahlsparte und solle Platz im Aufsichtsrat einnehmen. Damit sei er direkt involviert im Ringen um eine neue Strategie und die offene Führungsfrage."Mit mir wird es keinen Umbau des Konzerns gegen die Interessen der Beschäftigten geben", habe Sievers gegenüber "Reuters" deutlich gemacht, dass die Arbeitnehmer weiter ein schwerer Verhandlungspartner bleiben würden. "Wir sind offen für sinnvolle Lösungen", zeige er sich jedoch auch flexibel. "Ich bin seit 31 Jahren im Unternehmen. Da hat es immer Verkäufe, Zukäufe und Umorganisationen gegeben. Strukturen sind für uns nicht sakrosankt - vorausgesetzt, die Interessen der Mitarbeiter werden gewahrt und es gibt eine langfristige Perspektive für die Beschäftigten und die Geschäfte."Es scheine also durchaus möglich, dass Management und Großaktionäre mit einer geeigneten Strategie für den Umbau auf offene Ohren bei Sievers stoßen würden. Zumal er sich auch nicht als Investorenschreck verstehen wolle. "Irgendwo her muss auch Kapital kommen. Wenn ein Investor akzeptiert, dass es berechtigte Interessen der Arbeitnehmer gibt und der Gesellschaft, dann habe ich gar nichts dagegen."Wer investiert ist, beachtet unverändert den Stopp bei 18 Euro, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen thyssenkrupp-Aktienanalyse. (Analyse vom 20.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: