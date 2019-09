Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (05.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp: Fahrstuhl-Fantasie sollte die Aktie wieder nach oben fahren lassen - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät im Interview mit "Der Aktionär TV" zum Kauf der Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF).thyssenkrupp werde den DAX verlassen. Laut dem Aktienprofi dürfte dies die Aktie in Zukunft gar nicht belasten. Es sei nämlich keine Überraschung, dass thyssenkrupp aus dem DAX rausgeflogen sei. Wirklich spannend sei an thyssenkrupp die Frage, was aus dem Fahrstuhl-Geschäft werde. Man habe das Geschäft an die Börse bringen wollen, aber jetzt wolle man es doch verkaufen. Der Wert solle bei etwas 17 Mrd. Euro liegen und thyssenkrupp sei als Konzern nur 7 Mrd. Euro wert. Man habe natürlich einen Haufen Schulden, aber das sei schon spannend und könnte durchaus mal zu einer Erholung führen. Hinzu komme, dass sich das Stahl-Geschäft, dass sehr konjunktur-sensitiv sei, durch die Entspannung der Großwetterlage auch vielleicht erhole. Kurse von 13/14 Euro seien bei der thyssenkrupp-Aktie auch relativ kurzfristig drin.Die Fahrstuhl-Fantasie sollte die thyssenkrupp-Aktie wieder nach oben fahren lassen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.09.2019)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:11,68 EUR +6,23% (05.09.2019, 17:35)