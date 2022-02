Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (14.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Im anhaltend schwachen Marktumfeld komme auch die thyssenkrupp-Aktie am Montag weiter unter Druck. Die erste Euphorie nach den Zahlen in der vergangenen Woche sei damit bereits wieder verflogen. Der Blick gehe wieder nach unten. Dabei seien die Analysten mehrheitlich nach wie vor positiv gestimmt.Elf Experten hätten laut der Nachrichtenagentur Bloomberg seit der Veröffentlichung der Zahlen bereits ihre Schätzungen überarbeitet. Sechs davon würden aktuell zum Kauf raten, dem stehe nur eine Verkaufsempfehlung gegenüber. Drei Mal laute das Votum zudem "halten", das Bankhaus Metzler sehe von einer Einstufung ab. Das durchschnittliche Kursziel der elf Experten laute 13,90 Euro und liege damit mehr als 55% über dem aktuellen Niveau.Optimistische Experten, der Turnaround beim Gewinn und eine gut laufende Konjunktur: Dennoch komme die thyssenkrupp-Aktie nicht in Gang. Die anhaltenden Probleme beim Cashflow und das schwache Marktumfeld würden auf die Stimmung drücken. Anleger sollten nun den Stopp bei 8,60 Euro beachten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2022)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: