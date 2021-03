Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (11.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.In den vergangenen Tagen habe der MDAX-Titel den vorherigen Anstieg konsolidiert. Nun nehme die thyssenkrupp-Aktie wieder die 12-Euro-Marke ins Visier. Ein neues 52-Wochen-Hoch scheine möglich. Derweil treibe der Essener Konzern seinen Umbau weiter voran und setze erneut den Rotstift an.In der Stahlsparte wolle thyssenkrupp weitere 750 Stellen abbauen. Auf eine entsprechende Vereinbarung habe man sich verständigt, hätten der Konzern und die IG Metall am Mittwoch mitgeteilt. Das Vorhaben solle bis Herbst 2023 umgesetzt werden. Betroffen seien die Verwaltung und der produktionsnahe Bereich.Nach Firmenangaben sei dieser Schritt nötig, um den wirtschaftlichen Schaden durch die Corona-Folgen zu begrenzen. "Das ist Voraussetzung dafür, den Stahl nachhaltig zukunftsfähig aufzustellen, und ein entscheidendes Element für einen robusten Business Case nach vorn", habe der Aufsichtsratsvorsitzende von thyssenkrupp Steel Europe, Klaus Keysberg, erklärt, der zugleich thyssenkrupp-Finanzvorstand sei. "Die Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung."Die Gewerkschaft habe sich derweil erleichtert gezeigt, dass sie einen noch umfassenderen Jobabbau habe verhindern könnten - das Management habe in den Gesprächen eine "Streich-Wut" an den Tag gelegt, habe sie moniert. "Wir haben das Schlimmste wegverhandelt", habe Knut Giesler, Bezirksleiter der IG Metall NRW erklärt. Das Ergebnis der langwierigen Verhandlungen sei "keines, das in der Belegschaft stehenden Applaus erntet, das wissen wir", habe Detlef Wetzel gesagt, der als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat von thyssenkrupp Steel Europe sitze und dessen Vize-Vorsitzender sei. "Aber wir konnten ein paar Leitplanken einziehen."(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link