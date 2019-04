Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,865 EUR -0,66% (02.04.2019, 09:34)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,87 EUR -1,08% (02.04.2019, 09:49)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (02.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Umbau bei thyssenkrupp gehe schleppend voran. Zuletzt hätten sich sogar wieder die Zweifel gemehrt, dass die Stahlfusion mit Tata Steel umgesetzt werden könne. Laut einem Zeitungsbericht hätten die beiden Industriekonzerne einem Verkauf einzelner Aktivitäten zugestimmt, um die Sorgen der EU-Kommission zu zerstreuen.thyssenkrupp und Tata Steel hätten unter anderem den Verkauf von Teilen der Autoblech-Produktion angeboten, heiße es im "Handelsblatt". Auch seien die beiden Konzerne bereit, Aktivitäten beim Verpackungsstahl abzugeben. Zuletzt habe die Wettbewerbskommission der EU Bedenken geäußert, dass den Kunden nach dem Zusammenschluss in einzelnen Bereichen zu wenig Anbieter zur Auswahl stünden und höhere Preise die Folge der Fusion wären.Die wieder zunehmende Hoffnung auf einen Abschluss der Stahlfusion sei die zweite gute Nachricht in kurzer Zeit. Bereits Ende vergangener Woche habe mit der Marinesparte ein zweiter Problembereich für Aufsehen gesorgt. Gemeinsam mit dem Flugzeugbauer Embraer baue thyssenkrupp Marine Systems vier Korvetten für die brasilianische Marine. Laut früheren Angaben habe die Bestellung ein Auftragsvolumen von 1,6 Milliarden Dollar, die Schiffe sollten zwischen 2024 und 2028 ausgeliefert werden.Die thyssenkrupp-Aktie gehört wieder auf die Watchlist, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: