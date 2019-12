Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,005 EUR -0,37% (18.12.2019, 08:51)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,035 EUR (17.12.2019)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (18.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Das schwierige Jahr 2020 neige sich für thyssenkrupp dem Ende zu. Mit dem Jahreswechsel sei auch die Hoffnung verbunden, dass die jahrelange Krise des Traditionskonzerns endlich ein Ende finde. Noch im ersten Quartal solle eine endgültige Entscheidung fallen, ob die Aufzüge verkauft oder an die Börse gebracht würden. Doch es würden viele offene Fragen bleiben.Kernthema sei natürlich das operative Geschäft. Mit dem Geld der Aufzüge müsse thyssenkrupp die verbleibenden Sparten aufpäppeln. Sowohl Stahl- und Werkstoffgeschäft als auch der Anlagenbau sowie die Komponentensparte würden den eigenen Ansprüchen hinterherhinken. Die letzteren beiden stünden deshalb ebenfalls zur Disposition. 2020 müsse sich auch herausstellen, ob es zukunftsfähig sei, den neuen Konzern rund um den schwankungsanfälligen Stahl aufzubauen.Die Führungsfrage müsse erneut geklärt werden. Die Vorstandsvorsitzende Martina Merz solle nur zwölf Monate im Amt bleiben und danach an die Spitze des Aufsichtsrats zurückkehren. Es werde erneut eine schwierige Suche beginnen, deren Lösung noch völlig offen sei. Doch auch im Kontrollgremium gebe es Veränderungen. Spannend werde vor allem, wie die neue Cevian-Vertreterin Friederike Helfer agiere. 2020 werde es wichtig, dass das Führungschaos vergangener Tage nicht erneut ausbreche.Das Verhältnis von thyssenkrupp zu seinen Großaktionären gelte als belastet. Mit dem Finanzinvestor Cevian habe sich der Konzern lange wegen der Strategie in den Haaren gelegen. Die Krupp-Stiftung wiederum habe in der Kritik gestanden, weil sie nicht offen Partei für den Konzern ergriffen habe. Zuletzt sei nach außen zwar mehr Geschlossenheit demonstriert worden - doch die sei aufgrund der angeschlagenen Situation weiter brüchig. 2020 müsse der Konzern beweisen, dass die Streitereien der Vergangenheit auch wirklich Geschichte seien.Mutige können auf den Turnaround spekulieren, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2019)