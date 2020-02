Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,385 EUR -0,39% (14.02.2020, 12:53)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (14.02.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) von 12,30 Euro auf 12,00 Euro.Das Zahlenwerk für das Q1 2019/20 (31.12.), das v.a. durch ein erneut schwaches Werkstoffgeschäft sowie hohe Sonderbelastungen geprägt gewesen sei, sei ergebnisseitig hinter den Analystenerwartungen zurückgeblieben. Bezüglich der bestätigten Guidance für das Geschäftsjahr 2019/20 (30.09.) weise der MDAX-Konzern nach Ansicht des Analysten nach dem Startquartal Rückstand auf. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 31.12.) hätten sich noch weiter verschlechtert (Q1-Verlust, Saisoneffekt, Erstanwendung von IFRS 16). Daher stehe thyssenkrupp unter erheblichen Erfolgsdruck (preislich und zeitlich) bei der Trennung von Elevator Technologies, dem zentralen Element des Konzernumbaus. Die Tendenz des Managements gehe daher wenig verwunderlich nun in Richtung eines Verkaufs. Die Trennung von der Fahrstuhlsparte könne aber nur der Knotenlöser für thyssenkrupp (Sanierung der Bilanz) sein, denn jenseits von Elevator Technology (den Ergebnisträger des Konzerns) seien die Aktivitäten von thyssenkrupp volatil und/oder margenschwach (Bedarf an Restrukturierung/Stärkung/Trennung).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die thyssenkrupp-Aktie unverändert mit dem Rating "halten". (Analyse vom 14.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:11,38 EUR +2,02% (14.02.2020, 12:37)