Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,816 EUR -0,58% (14.09.2020, 17:08)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,814 EUR -1,26% (14.09.2020, 17:21)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (14.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Das Chartbild bei dem MDAX-Titel spitze sich weiter zu. Nachdem die thyssenkrupp-Aktie am Freitag erstmals seit Ende Juni unter der 6,00-Euro-Marke geschlossen habe, setze sich der Abverkauf am Montag fort. Das August-Tief bei 5,68 Euro sei bereits getestet, bislang aber noch nicht unterschritten worden.Nach wie vor werde offensichtlich nicht mit einer schnellen Trendwende beim schwer kriselnden Traditionskonzern gerechnet. Zuletzt habe die IG Metall sogar erneut für einen Einstieg des Staats geworben und thyssenkrupp als systemrelevant in Nordrhein-Westfalen bezeichnet. Das zeige einerseits zwar, dass thyssenkrupp wohl kaum untergehen dürfte. Andererseits wachse die Angst, dass der Turnaround eigenständig nicht mehr gelinge und eine Verwässerung für die Altaktionäre drohe.Eine Lösung für das Stahlgeschäft kündige sich derweil weiter nicht an. Sowohl eine Partnerschaft mit thyssenkrupp in der führenden Position als auch der Gang in die Minderheit oder sogar ein Verkauf seien denkbar. Konkrete Szenarien gebe es aber weiter nicht, zumal der immer wieder als Partner gehandelte Konkurrent Salzgitter zuletzt einmal mehr seine Ablehnung gegenüber einer Fusion zum Ausdruck gebracht habe.Anleger sollten das Risiko vorerst weiter nicht eingehen und bei der thyssenkrupp-Aktie an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: