Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

7,674 EUR -2,42% (04.04.2022, 10:13)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

7,71 EUR -1,28% (04.04.2022, 09:59)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (04.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die energieintensive Stahlbranche werde von den hohen Öl- und Gaspreisen stark getroffen. thyssenkrupp habe deshalb bereits seinen Cashflow-Ausblick für das laufende Jahr gestrichen. Dennoch stelle sich die Vorstandsvorsitzende des Konzerns, Martina Merz, hinter die Linie der Bundesregierung. "Wir unterstützen die Pläne der Politik, sich so schnell wie möglich ganz von russischer Energie zu lösen. Selbst wenn das teuer wird und viele Unternehmen vor große finanzielle Herausforderungen stellt", habe Merz dem "Spiegel" gesagt.Einen abrupten Importstopp für russisches Gas lehne Merz allerdings ab: "Ein Mindestbezug aus Russland ist in den kommenden Monaten unverzichtbar." Ansonsten drohe die Wirtschaft "regelrecht zu implodieren". Das würde auch die Finanzierung der grünen Transformation infrage stellen. Sollte Russland seinerseits die Gaslieferungen stoppen und es zu einem Versorgungsengpass kommen, müssten Produktionsanlagen geordnet heruntergefahren werden, weil sie sonst möglicherweise teilweise zerstört würden, habe Merz gesagt.Der Essener Industrie- und Stahlkonzern arbeite nach eigenen Angaben daran, unabhängiger von Rohstoffen aus Russland zu werden. "Für die russische Kohle haben wir relativ schnell Alternativen finden können, sie wird schrittweise durch amerikanische, kanadische und australische Lieferungen ersetzt", habe die thyssenkrupp-Chefin gesagt.Den Umbau ihres Unternehmens auf klimaneutrale Produktion mit grünem Wasserstoff wolle Merz infolge des Krieges beschleunigen. "Tempo ist gefragt, weil wir von einer stark steigenden Nachfrage nach Energie ausgehen. Deutschland muss diese Krise also nutzen, um schnell auf nicht fossile Energieträger wie Wasserstoff umzusteigen." Dafür müsse die Politik aber schneller werden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: