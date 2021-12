Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



München (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp: Börsengang der Wasserstoff-Sparte geplant - AktienanalyseDie thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) befindet sich seit Jahren in einer Umstrukturierungsphase, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Diese sei von vielen Rückschlägen geprägt gewesen. Laut dem Vorstand sei man nun jedoch dabei, diese Phase erfolgreich abzuschließen. So wolle man sich endgültig von defizitären Sparten trennen und die ertragsreichen sowie zukunftsträchtigen Geschäftsmodelle weiter stärken. Ebenfalls werde das erste Mal seit langem wieder über mögliche Dividendenzahlungen diskutiert.Während einer langen Umstrukturierungsphase habe die thyssenkrupp AG fortlaufend verlustträchtige Geschäftszweige abgestoßen oder geschlossen. So sei die Grobblechfertigung endgültig eingestellt und der Anlagenbau an einen neuen Besitzer verkauft worden.Ebenfalls wolle man sich von der Stahlsparte trennen, die lange Zeit als Kerngeschäft des Traditionskonzerns gegolten habe, wie das Unternehmen bekannt gegeben habe. Dies sei zum Teil auf Verwunderung gestoßen. Denn die Stahlsparte habe nach konzerneigenen Angaben einen Anstieg vom bereinigten Gewinn (EBITDA) im abgelaufenen Geschäftsjahr von minus 820 Millionen Euro auf 116 Millionen Euro verbuchen können. Für 2021/22 werde sogar mit einem operativen Gewinn von 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro gerechnet. Dies hänge unter anderem mit der stark anziehenden Konjunktur zusammen, welche auf dem Markt für Rekordpreise gesorgt habe. Die Stahlnachfrage unterliege über die Jahre jedoch starken Schwankungen. Diese Schwankungen habe der Industriekonzern in den vergangenen Jahren nicht in den Griff bekommen.Das starke Stahlgeschäft sei jedoch ein wichtiger Bestandteil für den Umbau des Konzerns, wie Vorstandschefin Martina Merz betone. Denn man erwäge, diese Sparte organisatorisch aus dem Gesamtkonzern herauszulösen, um eine spätere Konsolidierung zu erleichtern. Seit der Fusion von Thyssen und Krupp im Jahre 1999 sei bereits mehrere Male die Trennung von thyssenkrupp Steel vorbereitet worden. In der Vergangenheit seien jedoch sämtliche Anläufe gescheitert. Die Abspaltung allein dürfte nach dem Handelsblatt bereits eine große Herausforderung darstellen. So würden zunehmend Forderungen der Arbeitnehmer laut. Denn die Sparte müsse finanziell so ausgestattet werden, dass nicht nur das laufende Geschäft aufrechterhalten werde. Vielmehr müsse auch die milliardenschwere Transformation hin zur klimaneutralen Produktion gewährleistet sein.Zu Monatsbeginn habe das Joint Venture ebenfalls einen großen Erfolg publizieren können. So habe "Uhde Chlorine Engineers" einen neuen Großauftrag in Saudi-Arabien gewinnen können. Das Unternehmen sei von "Air Products" mit der Lieferung einer Anlage von über zwei Gigawatt Leistung beauftragt worden. Diese solle in Saudi-Arabiens Planstadt Neom zum Einsatz kommen, um klimaneutralen Wasserstoff für die Ammoniak-Synthese zu gewinnen.Auch bezogen auf die Anzahl der Arbeitsplätze sei man laut dem Personalchef Oliver Buckhard auf dem richtigen Weg. Von den geplanten 12.000 abgebauten Stellen bis zum Geschäftsjahr 2023/2024 habe das Unternehmen laut eigenen Aussagen in den vergangenen zwei Jahren rund 7.800 Stellen sozialverträglich abgebaut. Viele Mitarbeiter hätten in neue Beschäftigungsverhältnisse vermittelt werden können. Der Konzern betone dabei, man wolle auch weiterhin "verantwortungsvoll und anständig" mit der Belegschaft umgehen.