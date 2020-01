Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,98 EUR +1,10% (16.01.2020, 08:52)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,91 EUR (15.01.2020)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (16.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Das Bieterrennen um die Aufzugssparte von thyssenkrupp laufe auf Hochtouren. Die Finanzinvestoren hätten ihre Angebote bereits abgegeben. Nun solle jedoch ein neuer Bieter aufgetaucht sein. Die RAG-Stiftung, die für die Folgekosten des Steinkohlebergbaus zuständig sei, wolle sich laut Medienberichten ebenfalls beteiligen.Die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichte, dass sich die Stiftung an einem Konsortium beteilige, das von den Finanzinvestoren Advent und Cinven geführt werde. Eine Stellungnahme habe es aber nicht gegeben.Haupteinnahmequelle der RAG-Stiftung seien bislang die Dividenden des Chemiekonzerns Evonik, bei dem sie Mehrheitsaktionär sei. Allerdings sollten die Erträge seit längerem auf eine breitere Basis stellen. Erst diese Woche seien Evonik-Aktien für über 600 Millionen Euro verkauft worden. Das Geld solle auch zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden.Spekulative Anleger setzen darauf, dass mit dem frischen Kapital der Turnaround gelingt und die Aktie eine Aufholjagd starten kann, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: