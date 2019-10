Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

13,01 EUR +0,46% (18.10.2019, 22:26)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (20.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Aufzugssparte des Essener Konzerns stehe seit Monaten im Schaufenster. Das Interesse sei groß und die Bewertung für das lukrative Geschäft entsprechend hoch. Der Wettbewerber KONE habe aber nun mit einem überraschend niedrigen Angebot für Ernüchterung gesorgt. Das finnsische Unternehmen verfolge zwar eine Strategie, fraglich sei aber, ob diese aufgehe.Ein Bericht des "Handelsblatts" habe für Aufsehen gesorgt, nach dem KONE nur 15 Mrd. Euro biete und damit weniger als ebenfalls interessierte Finanzinvestoren. Die Finnen wollten mit Finanzinvestoren wie CVC zusammenarbeiten. Durch den Verkauf einzelner Geschäfte in Deutschland und anderen europäischen Ländern sollten die Bedenken der Wettbewerbshüter ausgeräumt werden. Es erscheine allerdings fraglich, ob sich diese mit einzelnen Stücken der Aufzugssparte zufrieden geben würden, wenn sie den ganzen Kuchen haben könnten. Das jetzige KONE-Angebot sei so niedrig, dass es kaum Aussicht auf Erfolg verspreche.KONE könnte durchaus nochmal nachlegen. Anleger könnten darauf setzen, dass thyssenkrupp einen lukrativen Preis erzielen werde. Frisches Geld und eine hohe Bewertung der Tochter sollten auch die thyssenkrupp-Aktie weiter antreiben. Anleger könnten die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2019)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:12,995 EUR +0,42% (18.10.2019, 17:35)