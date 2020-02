Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (14.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der finnische Aufzughersteller Kone habe im Bieterkampf um die Fahrstuhlsparte von thyssenkrupp Kreisen zufolge sein Gebot erhöht. Es liege nun bei mehr als 17 Milliarden Euro, habe die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Die drei anderen jeweils von Finanzinvestoren angeführten Bietergruppen böten jeweils fast 16 Milliarden Euro.Die Aussicht auf noch mehr Geld für die Sparte habe die Laune der Anleger beflügelt. Der Aktienkurs von thyssenkrupp habe auf der Handelsplattform Tradegate am Abend rund zwei Prozent zugelegt.Der Aufsichtsrat des deutschen Industriekonzerns sei uneinig, wer den Zuschlag erhalten solle, habe es in den Kreisen weiter geheißen. Kone böte zwar am meisten, eine Übernahme durch die Finnen könne aber auf Widerstand der Kartellbehörden stoßen. Dieses Problem gäbe es bei einer Übernahme durch Finanzinvestoren nicht, allerdings würde der Konzern dann weniger Geld erhalten. Eine Entscheidung des Aufsichtsrates könne sich wegen des Streits bis Freitag oder darüber hinaus verzögern.Ein thyssenkrupp-Sprecher habe der Agentur zufolge lediglich gesagt, eine Entscheidung werde Ende Februar getroffen werden. Vertreter der anderen beteiligten hätten keine Stellungnahme abgeben wollen.thyssenkrupp wolle sich vom Aufzuggeschäft trennen. Mit den Erlösen wolle der Konzern die Sanierung des Unternehmens finanzieren. Das Aufzuggeschäft sei dabei die Ergebnisperle. Auch im ersten Quartal sei sie wieder der einzige nennenswerte Gewinnbringer gewesen. thyssenkrupp habe dabei in den drei Monaten per Ende Dezember insgesamt rote Zahlen geschrieben.thyssenkrupp stecke in der Krise. Eine hohe Finanzspritze könne das Unternehmen gut gebrauchen. Allerdings eignet sich das Papier weiter nur für risikobereite Anleger, die darauf wetten wollen, dass der Turnaround gelingt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.02.2020)Mit Material von dpa-AFX