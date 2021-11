Offenlegungen



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (19.11.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), heben in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) von EUR 9,50 auf EUR 11,80.thyssenkrupp habe im September des abgelaufenen GJ 2020/21 ein Umsatzplus von 18% auf EUR 34,0 Mrd. (für die fortgeführten Aktivitäten) generiert und das bereinigte EBIT auf EUR 796 Mio. (nach EUR -1,76 Mrd. im Vorjahr) verbessert. Dazu hätten alle Konzerndivisionen beigetragen. Damit hätten die Markterwartungen von EUR 33,5 Mrd. bzw. EUR 742 Mio. überboten werden können. Der Nettoverlust nach Minderheitsanteilen habe sich auf EUR -109 Mio. belaufen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr solle keine Dividende ausgeschüttet werden.Dank einer dynamischen Entwicklung im Q4 (+71% auf EUR 14,3 Mrd.) habe der Auftragseingang im Gesamtjahr um 41% auf knapp EUR 40 Mrd. erhöht werden können. Im Q4 habe u.a. auch ein Großauftrag über rund EUR 5,5 Mrd. für U-Boote eine entscheidende Rolle gespielt.Für das aktuelle GJ 2021/22 stelle der Vorstand ein adjustiertes EBIT von EUR 1,5 bis 1,8 Mrd. sowie einen Nettogewinn von zumindest EUR 1 Mrd. in Aussicht. Vor allem das europäische Stahlgeschäft und geringere Verluste im Segment Multi Tracks (umfasse vielfältige zur Disposition stehende Geschäftsfelder) würden als Ergebnistreiber gesehen. Der Umsatz solle im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen. Der Ausblick liege über dem Analystenkonsens von rund EUR 1,22 Mrd. (EBIT) bzw. etwa EUR 600 Mio. (Nettoergebnis). Aufgrund weiterer Restrukturierungskosten und höherer Investitionen werde ein ausgeglichener freier Cash Flow (vor M&A) prognostiziert.Der Anstieg der europäischen Stahlpreise habe sich bis in den Sommer auf Mehrjahreshöchststände fortgesetzt und seit August etwas korrigiert. Die aktuelle Forward-Kurve suggeriere jedoch ein, im Vergleich zu den Preisen vor der Pandemie, weiterhin attraktives Niveau. Die Stahlnachfrage sei insgesamt gut, auch wenn die Automobilbranche von der Knappheit bei Halbleitern und Elektronikteilen gebremst werde. Die Notierungen für Eisenerz hätten zuletzt deutlich nachgegeben. Neben den möglichen Konsequenzen der Schieflage einiger chinesischer Immobilienentwickler auf die Bauaktivität sei dies auch Kapazitätsanpassungen chinesischer Stahlproduzenten geschuldet. Demgegenüber stehe ein signifikanter Anstieg bei Kokskohle.Für das Segment Steel Europe evaluiere das Management weiterhin eine Stand-Alone-Lösung. Operative Verbesserungsmaßnahmen und die Reduktion der CO2-Emissionen um 30% bis 2030 stünden zudem im Fokus.Die im Bereich Wasserelektrolyse tätige Tochter Uhde (ein Joint Venture mit der italienischen Industrie De Nora) solle nach neuesten Plänen im Frühjahr an die Börse gebracht werden. Zuletzt sei in Finanzmedien von einer angestrebten Bewertung von bis zu EUR 5 Mrd. zu lesen gewesen. thyssenkrupp möchte dabei eine Mehrheitsbeteiligung behalten. Vor dem Hintergrund der Dekarbonisierung des Industriesektors in den kommenden Jahren werde der Sparte attraktives Wachstumspotenzial bescheinigt.thyssenkrupp habe sowohl mit den Zahlen des letzten als auch mit dem Ausblick auf das laufende Jahr positiv überrascht. Die Zahlenvorlage in Kombination mit den Nachrichten eines möglichen IPOs der Chemieanlagenbau-Tochter Uhde (mit Fokus auf grünen Wasserstoff) habe der Aktie, nach einer Konsolidierungsphase, in den vergangenen Tagen deutlichen Auftrieb verliehen. Die Analysten der RBI würden thyssenkrupp weiterhin als komplexe Turnaround-Story erachten, die neben makroökonomischen Aspekten weiterhin sehr stark von den Restrukturierungsmaßnahmen und möglichen -aufwendungen determiniert sein sollte.Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen die "halten"-Empfehlung für die thyssenkrupp-Aktie und erhöhen aufgrund gestiegener Konsensprognosen das Kursziel von EUR 9,50 auf EUR 11,80. (Analyse vom 19.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: