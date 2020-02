Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (20.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Wochenbeginn befinde sich die Aktie von thyssenkrupp im freien Fall. Auch am Donnerstag zähle der Traditionskonzern wieder zu den schwächsten Werten im MDAX. Es werde immer deutlicher, dass die Anleger erneut das Vertrauen in das Management verlieren würden. Konzernchefin Martina Merz müsse den großen Worten nun endlich Taten folgen lassen.Merz habe in den vergangenen Monaten immer wieder betont, dass thyssenkrupp von den Fehlern der Vergangenheit heimgesucht werde und der Umbau viel Zeit in Anspruch nehmen werde. Allerdings sei unter ihrer Führung bislang noch keine Besserung eingetreten. Die jüngsten Zahlen seien schwach gewesen, der Verkauf der Aufzugssparte ziehe sich weiter hin und für andere kriselnde Sparten wie den Anlagenbau oder die Komponentensparte gebe es noch immer keine Lösungen.Rund 15 Milliarden Euro könnte ein Verkauf der Aufzüge in die Kassen spülen - sofern ein Komplettverkauf tatsächlich zustande komme. Ob das ausreiche, die Schulden zu tilgen, die Pensionsverpflichtungen zu decken und auch noch die maroden Stahlwerke auf Vordermann zu bringen, sei nach wie vor offen.Gelinge es, warte aber erst die große Herausforderung. Dann müsse der Konzern zeigen, dass im zyklischen Stahlgeschäft, das mit Überkapazitäten, niedrigen Preisen und Problemen bei wichtigen Kunden wie der Autoindustrie zu kämpfen habe, langfristig Geld zu verdienen sei. Eine Konsolidierung in der Branche scheine hier zunächst überfällig. thyssenkrupp habe hier in der Vergangenheit bereits eine aktive Rolle spielen wollen, doch die Fusion mit Tata sei wegen Bedenken der Kartellbehörden geplatzt. Merz müsse auch hier klären, ob es einen neuen Anlauf geben solle.Die Aktie bleibt für spekulative Anleger spannend, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Falle der Titel allerdings unter den Stoppkurs bei 9,70 Euro, sollte die Reißleine gezogen und die weitere Entwicklung von der Seitenlinie betrachtet werden. (Analyse vom 20.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link