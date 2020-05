Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,242 EUR -13,78% (04.05.2020, 11:44)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,328 EUR -12,63% (04.05.2020, 11:59)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (04.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld rutsche die Aktie von thyssenkrupp wieder deutlich ab. Ausschlaggebend für das Minus von mehr als 15 Prozent sei vor allem ein Pressebericht, nach dem die Milliarden aus dem Verkauf der Aufzugssparte durch die Corona-Krise weniger stark in den Umbau des angeschlagenen Konzerns investiert werden könnten als geplant."Mittelfristig werden die Corona-bedingten Liquiditätsabflüsse aller Voraussicht nach dazu führen, dass der finanzielle Spielraum aus dem Verkauf des Aufzuggeschäfts weitaus geringer als ursprünglich angenommen sein wird", zitiere das "Handelsblatt" aus einem Brief des Vorstands an die Mitarbeiter. Weiter heiße es demnach: "Wir bereiten Lösungswege dafür vor."Der Brief dürfte im Zusammenhang mit einer kolportierten, umfangreichen Unterstützung vom Staat stehen. So habe sich der Konzern bei der KfW Bankengruppe einen Kredit von rund einer Milliarde Euro gesichert, wie es am Donnerstag aus in Unternehmenskreisen geheißen habe.So benötige der in großen finanziellen Schwierigkeiten steckende Konzern die Staatshilfe, um die Zeit bis zum Eingang der Gelder aus dem Verkauf seiner Aufzugssparte zu überbrücken. thyssenkrupp habe seinen profitabelsten Geschäftsteil für 17,2 Milliarden Euro an ein Konsortium von Finanzinvestoren verkauft. Für den Vollzug des Geschäfts würden noch Genehmigungen der Kartellbehörden fehlen. Konzernkreise würden erwarten, dass das Geld im Sommer fließen könne.Der jüngste Ausbruch habe sich mit dem heutigen Abverkauf als Bullenfalle erwiesen. "Der Aktionär" bleibe dabei: Das Umfeld sei für den ohnehin schwer kriselnden Industriekonzern mehr als schwierig. Das Geld für den Verkauf der Aufzüge dürfte für die Schuldentilgung, die Deckung der Pensionsverpflichtungen und die Folgen der Corona-Krise bereits weitgehend verplant sein. Dringend benötigte Investitionen könnten deshalb zu kurz kommen. Ob der Turnaround gelinge, bleibe fraglich.Anleger sollten das Risiko nicht eingehen und weiterhin nicht zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2020)Mit Material von dpa-AFX