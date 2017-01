Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

23,603 EUR -0,53% (24.01.2017, 14:25)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Rund 155.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Technologie-Know-how und Leidenschaft an hochwertigen Produkten sowie an intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Die Qualifikation und das Engagement der Mitarbeiter der thyssenkrupp AG sind die Basis für ihren Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014/2015 einen Umsatz von rund 43 Mrd. EUR.



Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt die thyssenkrupp AG in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit ihrer Ingenieurkompetenz ermöglicht die thyssenkrupp AG ihren Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für die thyssenkrupp AG Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (24.01.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die nächste Attacke des DAX-Titels auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,28 Euro sei vorerst gescheitert. Der Seitwärtstrend, in dem die thyssenkrupp-Aktie seit Anfang Dezember konsolidiere, setze sich damit fort. Bekannt geworden sei nun, dass thyssenkrupp in China ein neues Werk für Federn und Stabilisatoren errichten wolle. Ab 2018 sollten dort jährlich fünf Millionen Komponenten für Autobauer weltweit hergestellt werden. Rund 30 Millionen Euro würden dafür investiert, bis zu 200 neue Arbeitsplätze könnten geschaffen werden.Der Ausbruch lasse zwar weiter auf sich warten. Die Hoffnung auf eine Erholung der Stahlsparte dürfte den Aktienkurs aber weiterhin unterstützen. Auf dem gegenwärtigen Niveau sei das Papier des Industriekonzerns nach wie vor interessant.Investoren sollten bei der thyssenkrupp-Aktie an Bord bleiben und bei einem Rücksetzer den Stoppkurs bei 19,00 Euro beachten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2017)Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:23,601 EUR -0,50% (24.01.2017, 14:25)