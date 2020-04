Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (23.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Nach wie vor würden sich die Papiere von thyssenkrupp hochvolatil zeigen. Die Bullen würden auf den milliardenschweren Verkauf der Aufzugssparte und die günstig scheinende Bewertung setzen, während die Bären die schwache Bilanz, die Auswirkungen der Rezession sowie die hausgemachten Probleme in den Vordergrund rücken würden. Die Experten von Jefferies würden zu den Optimisten zählen, sie würden eine Verdopplung der Aktie für möglich halten.Die Corona-Pandemie habe Ende des ersten Quartals die gesamte Branche belastet, so Analyst Alan Spence vor den Zahlen, die thyssenkrupp am 12. Mai präsentieren werde. Im zweiten Quartal dürften die Auswirkungen aber noch stärker zu spüren sein. Er habe deshalb zwar sein Kursziel von 11,25 Euro auf 10,50 Euro gekürzt, habe die Einstufung aber auf "buy" belassen. Auf dem aktuellen Niveau traue er der Aktie damit beinahe eine Verdopplung zu.Angesichts der 17 Milliarden Euro, die thyssenkrupp für den Verkauf der Aufzugssparte bekomme, erscheine die aktuelle Bewertung des Konzerns von gerade einmal 3,4 Milliarden Euro tatsächlich enorm günstig. Allerdings dürfte das Geld für die Deckung der Pensionsverpflichtungen, die Tilgung der hohen Schulden und Investitionen in die verbleibenden Geschäfte bereits weitgehend verplant sein. Es komme nun darauf an, dass Konzernchefin Martina Merz eine tragfähige Strategie für die Zukunft präsentiere, die zeige, wie mit dem zyklischen Stahl als Kern des Konzerns mittelfristig Geld verdient werden könne.Die Corona-Pandemie komme zur Unzeit. Aktuell sei es naturgemäß schwierig, langfristige Entscheidungen zu treffen. Doch die Zeit spiele gegen thyssenkrupp. Es müssten Lösungen gefunden werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ThyssenKrupp