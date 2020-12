Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,158 EUR -0,61% (28.12.2020, 14:00)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,16 EUR -0,07% (28.12.2020, 14:16)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (28.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Weltweit würden sich viele Länder weiter im Lockdown befinden, die Wirtschaft leide unter der Coronakrise und thyssenkrupp fahre nach wie vor hohe Verluste ein. Dennoch klettere die Aktie seit Wochen Stück für Stück nach oben. Angetrieben werde die Rally von der Hoffnung auf schnelle Besserung in 2021. Es gebe durchaus Gründe, die für thyssenkrupp sprechen würden.Normalisiere sich die Welt durch die Corona-Impfstoffe wieder, dürften Nachholeffekte die Wirtschaft antreiben. Gerade das zyklische Stahlgeschäft von thyssenkrupp könnte dann eine regelrechte Belebung erfahren: Statt hoher Verluste würden dann satte Gewinne winken - mit dem Geld könnten die dringen nötigen Investitionen in die teils maroden Stahlhütten zur Erfüllung der eigenen Klimaziele dann selbst finanziert werden.Mit dem Durchbruch in den langwierigen Brexit-Verhandlungen sei zudem ein weiteres Damoklesschwert für die Weltwirtschaft aus dem Weg geräumt. Das sorge zu Wochenbeginn an der Börse für Erleichterung und dürfte auch für die Geschäftsentwicklung von thyssenkrupp gut sein.Dazu komme die Euphoriewelle rund um das Thema Wasserstoff. Bei immer mehr Anlegern setze sich die Erkenntnis durch, dass thyssenkrupp mit der Tochter Uhde eine wichtige Rolle beim Durchbruch der alternativen Energiequelle spielen könnte. Hier winke auf lange Sicht ein Milliardenmarkt - und vor allem ein neues zukunftsträchtiges Kerngeschäft, für das thyssenkrupp künftig stehen könnte.Angesichts der noch immer niedrigen Bewertung und der aufkeimenden Wasserstoff-Fantasie können spekulative Anleger aber eine kleine Position wagen und schwache Tage zum Einstieg in die thyssenkrupp-Aktie nutzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Stoppkurs nicht vergessen und hohes Risiko bedenken! (Analyse vom 28.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link