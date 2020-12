Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (18.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Aktie von thyssenkrupp gehe weiter förmlich durch die Decke. Am Donnerstag habe der Konzern eine Veranstaltung rund um den Megatrend Elektrolyse und die eigene Tochter Uhde abgehalten. An der Börse komme das gut an. Die Wasserstoff-Euphorie treibe die Anleger zurück in den angeschlagenen Industriekonzern.Der Wasserstoff-Hype an der Börse habe Pure Player wie Nel, Plug Power oder PowerCell trotz geringer Umsätze Milliardenbewertungen eingebracht. Das große Konglomerat thyssenkrupp friste dagegen seit Jahren ein Schattendasein an der Börse und habe aufgrund strategischer Fehlentscheidungen und einem rapiden Verfall des Aktienkurses viel Vertrauen bei den Anlegern verspielt. Dabei könnte gerade der Megatrend Wasserstoff für die Zukunft des Konzerns stehen.Noch vor wenigen Monaten habe die Anlagenbautochter Uhde auf der Verkaufsliste gestanden. Doch inzwischen habe das Management um Konzernchefin Martina Merz erkannt, dass das Segment Elektrolyse viel Potenzial berge. Auf der Veranstaltung am Donnerstag habe thyssenkrupp betont, dass selbst der Verkauf eines Minderheitsanteils der 67-Prozent-Beteiligung an Uhde kurzfristig nicht infrage komme, so J.P. Morgan-Analyst Luke Nelson.thyssenkrupp sei mittlerweile in der Lage, große Anlagen zur Produktion von Wasserstoff im Elektrolyseverfahren auszurüsten, füge Jason Fairclough von der Bank of America an. Klar sei, dass der Konzern die Erfahrung und Expertise habe, um sich vom potenziellen Multimilliardenmarkt Wasserstoff tatsächlich ein Stück vom Kuchen abzuschneiden. Nun komme es aber drauf an, die Fantasie auch in Wachstum umzusetzen und vor allem die Finanzierung zu stemmen.Wer interessiert ist, sollte aber nicht in die Fahnenstange kaufen, sondern eine Beruhigung der Situation abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link