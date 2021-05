Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,426 EUR -2,52% (19.05.2021, 15:58)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,394 EUR -3,19% (19.05.2021, 16:10)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (19.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Seit der Veröffentlichung der Zahlen in der vergangenen Woche gehe es mit dem MDAX-Titel rapide bergab. Die Talfahrt setze sich am Mittwoch im schwachen Marktumfeld fort. Dabei habe thyssenkrupp nach den zahlreichen Hiobsbotschaften in den vergangenen Jahren dieses Jahr mehrfach positiv überraschen können.So habe thyssenkrupp im Mai bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2020/21 angehoben. Die Konjunkturerholung in vielen Bereichen sowie höhere Stahlpreise würden thyssenkrupp in die Hände spielen. Operativ wolle thyssenkrupp wieder in die schwarzen Zahlen zurückkehren. Daran sei noch zu Jahresbeginn nicht zu denken gewesen, nachdem der Konzern im vergangenen Jahr Milliardenverluste angehäuft habe.Doch die Erholung in der Stahl- und der Automobilindustrie sowie gute Geschäfte mit Industriekomponenten hätten zuletzt Schwung gebracht. Daneben profitiere thyssenkrupp auch von seinem Sanierungsprogramm, welches sich langsam auszuzahlen beginne. Jedoch sei der Konzern noch nicht am Ziel. Und so warne Konzernchefin Merz auch vor zu viel Euphorie. "Ausruhen" dürfe man sich nicht. Es liege "noch viel Arbeit vor uns", habe die Managerin zur Vorlage der jüngsten Quartalszahlen gesagt. Die Neuausrichtung bleibe "ein Weg der vielen kleinen Schritte".Die Essener möchten sich in Zukunft vor allem auf das Geschäft mit Industrie- und Autokomponenten sowie den Stahlhandel fokussieren. Dazu kämen weitere Bereiche wie etwa der Schiffbau. Unrentable oder zu kleine Segmente stünden vor einem Verkauf oder werden geschlossen, wie etwa das Geschäft mit Grobblech. Der Plan sehe auch den Abbau von tausenden Stellen vor.thyssenkrupp strebe mittelfristig weiter eine Trennung vom Stahlgeschäft an, welches stark schwanke und sehr kapitalintensiv sei. Nachdem ein Verkauf an den Konkurrenten Liberty Steel zuletzt an zu unterschiedlichen Vorstellungen sowohl preislicher als auch strategischer Art gescheitert sei, peile das Management nun "perspektivisch" eine Abspaltung an. In diesem Jahr werde dies jedoch nicht mehr über die Bühne gehen.Durch den massiven Abverkauf sei die thyssenkrupp-Aktie bis an den Stoppkurs bei 9,30 Euro gefallen. Sollte dieser unterschritten werden, werde die thyssenkrupp-Aktie auf Einstandsniveau verkauft. Da der Mittelabfluss nicht so schnell gestoppt werden könne wie erhofft, sei die Stimmung derzeit ohnehin nicht gut. Kommt es zum Verkauf, sollte vor einem Wiedereinstieg zunächst eine Bodenbildung abgewartet werden, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)