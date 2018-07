Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (04.07.2018/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Seit seinem Antritt 2011 trieb der thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF)-CEO Heinrich Hiesinger die Trennung vom Stahl schrittweise voran, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Er habe erst die Edelstahlsparte verkauft, dann die Werke in Brasilien und den USA. Mit dem Joint-Venture habe er nun ein weiteren Meilenstein erreicht: thyssenkrupp werde in absehbarer Zeit ein reiner Technologiekonzern werden und verabschiede sich vom schwankungsanfälligen Stahlgeschäft. Ziel sei eine künftige Fokussierung auf die stabileren Sparten Aufzüge, Anlagenbau und Komponentenfertigung.Zudem erhöhe sich durch die Auslagerung von Pensionslasten in Höhe von EUR 4 Mrd. das Eigenkapital auf ca. 15%. Durch den verbesserten finanziellen Spielraum dürften auch wieder Akquisitionen möglich sein, habe es geheißen. Des Weiteren werde sich thyssenkrupp von seiner Handelssparte trennen und nach einer Lösung für die Werftensparte suchen, da mit dem Bau von Schiffen und U-Booten derzeit Verluste entstünden. Auch Tata habe seine Wurzeln im Stahlgeschäft. Doch anders als thyssenkrupp möchten die Inder in der Branche investiert bleiben. Die deutsche Stahlindustrie werde folglich im Kern unter der Kontrolle von Tata Steel stehen, berichte das "Handelsblatt".Das Gemeinschaftsunternehmen solle mit ca. 48.000 Mitarbeitern rund 22 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr produzieren. Der Jahresumsatz werde nach heutigem Stand EUR 17 Mrd. betragen. Das Einsparpotenzial würden die Konzerne zwischen EUR 400 und 500 Mio. schätzen. Neben Einsparungen bei der Forschung und Entwicklung sowie einer besseren Auslastung der Werke in Deutschland, den Niederlanden und in Großbritannien seien zudem Einschnitte beim Personal geplant. Insgesamt sollten durch die Stahlfusion 4.000 Arbeitsplätze gestrichen werden, je zur Hälfte bei thyssenkrupp und Tata. Doch "mit dem Joint-Venture sichern wir uns langfristig eine wettbewerbsfähige Position in der europäischen Stahlindustrie", habe Hiesinger gesagt.Die Thyssen-Aktie werde aktuell bei EUR 20,72 (03.07.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 26,785 (13.07.2017), das Jahrestief bei EUR 20,30 (26.06.2018) gelegen. Bei Bloomberg würden zwölf Analysten die Aktie auf "kaufen", acht auf "halten" und zwei Analysten auf "verkaufen" setzen. Bloomberg-Analysten würden aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von EUR 27,07 setzen. (Analyse vom 03.07.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: