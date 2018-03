Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

21,34 EUR +0,49% (29.03.2018, 16:17)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (29.03.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Umbau des Essener Konzerns benötige viel Zeit. Zumindest die Fusion der zyklischen Stahlsparte mit dem indischen Wettbewerber Tata habe jedoch als so gut wie abgemacht gegolten. Die IG Metall drohe nun aber mit der Ablehnung des Deals. Die deutsche Gewerkschaft habe Bedenken wegen Vereinbarungen des Tata-Managements in den Niederlanden mit den dortigen Gewerkschaften. Angeblich solle das lukrative Werk die Gewinne nicht in das Joint Venture (JV) einbringen, sondern selbst darüber verfügen dürfen.Es sei nachvollziehbar, dass die deutsche Seite nicht alleine für die Risiken des JV einstehen wolle. thyssenkrupp müsse dafür sorgen, dass auch in den Niederlanden eine für alle Seiten annehmbare Vereinbarung getroffen werde. Sollten die Informationen über den Deal in den Niederlanden stimmen, würden erneute Verhandlungen drohen. Es wäre allerdings wünschenswert, dass die Stahl-Abspaltung zeitnah über die Bühne gehe. Erst danach könnten weitere Maßnahmen ergriffen werden. Gelinge der Umbau, dürfte thyssenkrupp jedoch eine deutlich höhere Bewertung zugesprochen werden. Langfristig bleibe die Situation spannend. Aufgrund des schwachen Chartbilds und des drohenden Handelskriegs sollten Anleger vorerst aber an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2018)