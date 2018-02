Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

22,85 EUR +0,26% (16.02.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

22,96 EUR +0,46% (16.02.2018, 18:16)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Über 156.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von rund 39 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für thyssenkrupp Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (16.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der Industriekonzern thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) hat zum Jahresbeginn dank besserer Stahlgeschäfte mehr verdient, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Abspaltung des florierenden Stahl-Geschäfts in ein Joint-Venture mit Tata Steel solle dennoch vorangetrieben werden. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 (per Ende September) habe thyssenkrupp seinen operativen Gewinn um 52 Prozent auf EUR 444 Millionen steigern können. Ausgerechnet die vor der Abspaltung stehende Stahlsparte habe dem Konzern das beste erste Quartal seit der strategischen Neuausrichtung von Vorstandschef Heinrich Hiesinger im Jahr 2011 beschert. Die Stahlsparte habe von Preiserhöhungen sowie der laufenden Restrukturierung profitiert. Insgesamt habe die Sparte 160 Millionen Euro zum bereinigten EBIT von 444 Millionen Euro beigesteuert.Das Stahl-Geschäft habe insbesondere durch die Erholung der Stahlpreise, der Eindämmung chinesischer Billigimporte sowie der kräftigen Nachfrage der Autoindustrie und des Maschinenbaus profitiert. Dennoch habe thyssenkrupp das Marktumfeld mit anhaltenden Überkapazitäten weiter "herausfordernd" genannt. Dies sei einer der Beweggründe für den Zusammenschluss des Stahlgeschäfts mit Tata Steel Europe. "Stahl läuft besser", habe Finanzchef Guido Kerkhoff am Mittwoch bei der Vorlage der Quartalszahlen gesagt. "Aber es bleibt ein Volatiles Geschäft". Der Vertrag mit Tata solle bis Ende März unterzeichnet werden. Mit dem Schritt wolle sich Thyssenkrupp stärker auf seine Industriegeschäfte konzentrieren.Die gewohnt markenstarke Aufzugsparte habe ihren Gewinn um drei Prozent auf 220 Millionen Euro verbessern und damit die Hälfte des operativen Gewinns beisteuern können. Mit der Konzentration auf Aufzüge, Anlagebau und Autokomponenten verspreche sich thyssenkrupp ein verlässlicheres Geschäft, bessere Margen und einen geringeren Kapitaleinsatz.Die thyssenkrupp-Aktie werde aktuell bei EUR 22,90 (16.02.2018) gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch habe bei EUR 27,07 (20.07.2017), das 52-Wochen Tief bei EUR 21,05 (12.05.2017) gelegen. Bei Bloomberg würden 14 Analysten die Aktie auf "kaufen", sieben auf "halten" und drei auf "verkaufen" setzen. Bloomberg Analysten setzen aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von EUR 28,64, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 16.02.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: