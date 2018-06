Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

20,82 EUR -0,67% (28.06.2018, 11:50)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

20,88 EUR -0,55% (28.06.2018, 12:03)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (28.06.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktie: Fusionsgespräche vor Abschluss? AktienanalyseDie Nachrichtenagentur Reuters berichtete gestern, dass thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) und Tata Steel einer Fusion ihrer Stahlgeschäfte nähergekommen sein sollen. Das kann für die Aktie zum Befreiungsschlag werden, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Eine Vereinbarung werde noch in dieser Woche angestrebt. Das hätten mehrere mit den Beratungen vertraute Personen erklärt. Die Gespräche seien als konstruktiv beschrieben worden und würden sich auf der Zielgeraden befinden. Zwar habe sich ein Konzernsprecher nicht dazu äußern wollen, doch habe mitgeteilt, dass im Juni eine Vereinbarung erreicht werden solle. Das lasse ebenso auf einen Kompromiss bei der zuletzt strittigen Bewertung der beiden Stahlsparten schließen.Das könnte die nun zwei Jahre dauernden Gespräche zum Abschluss bringen. Der Prozess habe sich unter anderem durch den Brexit und einen Wechsel in der Führung bei Tata verzögert. thyssenkrupp habe sich deshalb eine Frist bis Ende Juni gesetzt. Durch das Joint Venture würde nun der zweitgrößte Stahlkonzern Europas nach ArcelorMittal entstehen, der innerhalb der Branche einen festeren Stand gegen die marktbedingten Schwankungen haben solle. Auch der traditionsreiche Essener Konzern könnten sich dadurch in Zukunft mehr als Industrie- statt als Stahlkonzern positionieren.Belastend für den Sektor wirke sich der Handelsstreit zwischen den USA und China aus. Nach zahlreichen Runden verbaler Eskalation könnte das Thema mit zuletzt moderateren Tönen an Schärfe verlieren. Gewiss sei das aufgrund der Unberechenbarkeit Trumps aber nicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: