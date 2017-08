ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie: 750000

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie: TKA

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie: TYEKF

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Über 156.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von rund 39 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für thyssenkrupp Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (01.08.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktie: Frisches Kaufsignal voraus! ChartanalyseAm wichtigen Unterstützungsniveau bestehend aus dem gleitenden Durchschnitt EAM 50, sowie einer Horizontalunterstützung aus den letzten Monaten kann eine eindeutige Stabilisierung des thyssenkrupp-Papiers (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ausgemacht werden und führt die Aktie womöglich in ein frisches Kaufsignal, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In der Analyse vom 17. Juli 2016 sei eine kurzfristige Korrektur favorisiert worden und sei auch in dem gewünschten Rahmen eingetreten. Dabei sei die Aktie von thyssenkrupp wie erwartet mit einem nachhaltigen Ausbruch über das Niveau von 27,05 Euro gescheitert und sei zunächst in eine kurzfristige Konsolidierungsbewegung und auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50, sowie knapp auf das Unterstützungsniveau bei 24,69 Euro zurückgefallen. In diesem Bereich würden sich im heutigen Handel nun eindeutige Stabilisierungstendenzen bemerkbar machen, die im weiteren Verlauf aber wieder zu steigenden Kursnotierungen führen könnten.Solange der Unterstützungsbereich zwischen 24,69 sowie 25,05 Euro intakt bleibe, könnte in der thyssenkrupp-Aktie sofort eine Trendwende eingeleitet und nur wenig später ein Ausbruch vollzogen werden. Kursgewinne an die Jahreshochs bei 27,05 Euro wären anschließend zu favorisieren, darüber sollte die thyssenkrupp-Aktie weiter in Richtung 30,26 Euro zulegen und macht hierdurch ein Long-Investment sehr attraktiv, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 01.08.2017)Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:25,38 EUR +1,18% (01.08.2017, 15:10)Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:25,35 EUR +1,07% (01.08.2017, 15:21)