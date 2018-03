Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (26.03.2018/ac/a/d)



18 Prozent der Anteile an thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) hält der schwedische Investor Cevian, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Damit sei er der zweitgrößte Anteilseigner beim Industriekonzern. Jetzt kritisiere der Großaktionär die komplexe Struktur und fordere einen deutlichen Umbau des Konzerns. Seine Forderung laute, dass die einzelnen Sparten künftig wesentlich selbstständiger als bisher operieren sollten. Somit seien Teilverkäufe und Börsengänge einzelner Bereiche schneller möglich.Im Chart befinde sich die thyssenkrupp-Aktie derzeit an der Unterstützung um 21 Euro. Diese sei Anfang März zwar für kurze Zeit einmal unterschritten, doch zuletzt wieder bestätigt worden. Bereits seit mehr als einem Jahr bewegen sich die Notierungen in einer Spanne zwischen 21 und 27 Euro, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 26.03.2018)