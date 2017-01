Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

23,485 EUR (12.01.2017)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Rund 155.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Technologie-Know-how und Leidenschaft an hochwertigen Produkten sowie an intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Die Qualifikation und das Engagement der Mitarbeiter der thyssenkrupp AG sind die Basis für ihren Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014/2015 einen Umsatz von rund 43 Mrd. EUR.



Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt die thyssenkrupp AG in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit ihrer Ingenieurkompetenz ermöglicht die thyssenkrupp AG ihren Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für die thyssenkrupp AG Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (13.01.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Während in den vergangenen Tagen die Konsolidierung in der Stahlbranche im Mittelpunkt gestanden habe, gebe es jetzt Neuigkeiten von der angeschlagenen U-Boot-Sparte. Die Beteiligung Atlas Elektronik werde komplett übernommen. Mit dem Kauf des 49%-Anteils, der bisher von Airbus gehalten worden sei, werde der Konzern der alleinige Eigentümer des Sonartechnik-Spezialisten Atlas. Details zum Kaufpreis seien nicht bekannt. Aufsichtsrat, Kartellbehörden und Bundesregierung müssten dem Deal zudem noch zustimmen.thyssenkrupp sehe darin die Chance, die Zusammenarbeit seiner Marine-Sparte mit Atlas Elektronik zu vertiefen. Seit der Niederlage im Bieterwettbewerb um einen milliardenschweren U-Boot-Auftrag in Australien stecke die Sparte in der Krise. Nach mehreren Wechseln in der Führungsetage solle hier frischer Wind für die Wende zum Guten sorgen.Eine Neuordnung in der Marine-Sparte, die mögliche Konsolidierung in der Stahlbranche und die starke Entwicklung beim Aufzugsbau und der Komponentenfertigung sollten den Titel auf Kurs halten. Der Aufwärtstrend sollte anhalten, mit dem Ausbruch über das 52-Wochen-Hoch würde ein neues Kaufsignal generiert.Börsenplätze:Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:23,376 EUR -1,10% (13.01.2017, 09:14)