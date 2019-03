Kursziel

thyssenkrupp-Aktie

(EUR) Rating

thyssenkrupp-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 35 buy Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 12.02.2019 31 buy Warburg Research Björn Voss 15.05.2018 28 buy UBS Carsten Riek 12.02.2019 28 outperform Credit Suisse - 13.08.2018 26 buy Commerzbank Ingo-Martin Schachel 22.11.2018 26 buy Citigroup - 12.07.2018 25 hold Baader Bank Christian Obst 12.02.2019 24,50 buy Merrill Lynch Cedar Ekblom 09.01.2019 23 buy Jefferies Seth Rosenfeld 12.02.2019 22,80 buy Société Générale Christian Georges 12.11.2018 19 kaufen Nord LB Holger Fechner 12.02.2019 17,40 neutral Macquarie Research Ioannis Masvoulas 10.12.2018 17 hold HSBC Michael Hagmann 23.01.2019 17 hold CFRA Wan Nurhayati 22.11.2018 16,50 halten Independent Research Sven Diermeier 12.02.2019 16 neutral J.P. Morgan Luke Nelson 12.02.2019 15 kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 14.03.2019 13 underweight Barclays Lars Brorson 12.02.2019

Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,69 EUR +1,97% (14.03.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,70 EUR +1,64% (14.03.2019, 18:26)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (14.03.2019/ac/a/d)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) nach der Bekanntgabe der Zahlen für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 zu? 35 oder 13 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur thyssenkrupp-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die thyssenkrupp AG hat am 12. Februar ihre Zahlen für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 veröffentlicht.Die thyssenkrupp AG erzielte im Berichtszeitraum neue Aufträge im Wert von 8,1 Mrd. Euro, was einem ein Plus von 6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz legte um 3% auf 7,9 Mrd. Euro zu. Das operative Ergebnis der fortgeführten Aktivitäten (bereinigtes EBIT) belief sich auf 168 Mio. Euro und blieb damit unter dem hohen Wert des Vorjahresquartals von 265 Mio. Euro.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Q1-Zahlen zur thyssenkrupp-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur thyssenkrupp-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: