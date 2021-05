Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,786 EUR +1,77% (25.05.2021, 09:24)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,732 EUR +0,08% (25.05.2021, 09:36)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (25.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld könne sich die Aktie von thyssenkrupp weiter von den jüngsten Tiefs lösen. Inzwischen rücke die 10-Euro-Marke wieder näher, Rückenwind gebe es dabei vonseiten der Analysten. Derweil werde immer deutlicher, dass der Konzern nur knapp an einem großen finanziellen Fiasko vorbeigeschlittert sei.Zu Jahresbeginn habe thyssenkrupp erst nach langem Überlegen ein Übernahmeangebot von Liberty Steel abgelehnt. Inzwischen sei der Konzern aber selbst durch die Greensill-Insolvenz in Finanznöte geraten und müsse nun mehrere Werke in Großbritannien mit 1.500 Beschäftigten verkaufen.Die Finanzprobleme von Liberty würden verdeutlichen, dass die Absage die richtige Entscheidung gewesen sei. Dennoch fehle nach wie vor eine tragfähige Lösung für den Stahl. Das Management arbeite zwar daran, die Sparte eigenständig aufzustellen, das brauche aber Zeit. Aufgrund des nach wie vor hohen Mittelabflusses laufe dem Konzern diese Zeit aber nach und nach davon.Die thyssenkrupp-Aktie habe knapp über dem Stopp nach oben gedreht. Nun helle sich das Chartbild wieder auf. Es bleibe aber dabei: Die Risiken seien angesichts des Mittelabflusses hoch.Nur spekulative Anleger sollten darauf setzen, dass die Trendwende glückt. Gelingt der Umbau, ist das Potenzial für höhere Kurse aber durchaus vorhanden, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link