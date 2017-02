NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

USD 15,61 +0,19% (13.02.2017, 15:19, vorbörslich)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet.

(13.02.2017/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von Analyst James Cordwell von Atlantic Equities:James Cordwell, Aktienanalyst vom Investmenthaus Atlantic Equities, rät laut einer Aktienanalyse Investoren die Aktien des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) nunmehr unterzugewichten.Die Analysten von Atlantic Equities sind der Ansicht, dass Twitter Inc., Probleme mit den Nutzerdaten habe. Im Vergleich zu Konkurrenten habe Twitter mit strukturellen Nachteilen zu kämpfen. Dies rufe Fragen hinsichtlich der Fähigkeiten der Plattform hervor Zugang zu der beträchtlichen Werbekunden-Nachfrage zu bekommen.Die Steigerung der Anzahl der täglich aktiven Nutzer falle da nicht viel ins Gewicht. Das tägliche Volumen an Plattform-Besuchern belaufe sich lediglich auf 150 Mio., womit Werbekunden weder die Größe wie bei Facebook und YouTube noch die demographische Zielgenauigkeit von Snap geboten werde. Analyst James Cordwell hält es für zunehmend schwierig, dass größere Anteile von Werbebudget der Plattform zufließen würden.In ihrer Twitter-Aktienanalyse stufen die Analysten von Atlantic Equities den Titel von "neutral" auf "underweight" zurück und reduzieren das Kursziel von 16,00 auf 13,00 USD.XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:14,68 Euro -0,24% (13.02.2017, 14:51)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:14,73 Euro +0,61% (13.02.2017, 15:20)