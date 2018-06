Für den Weltmarkt wäre die Preissteigerung ein schlechtes Omen: "Seit den 70er Jahren, als der hohe Ölpreis Rezessionen und Stagflation in der Weltwirtschaft ausgelöst hat, stehen steigende Ölnotierungen im Verdacht, ein Konjunkturschreck zu sein", betone Galler. In der Tat habe es bei fünf der letzten sechs Rezessionen in den USA im Vorfeld einen kräftigen Anstieg beim schwarzen Gold gegeben. Was seien die Ursachen für die konjunkturschädigende Wirkung? Der Kapitalmarkt-Experte: "Neben dem Effekt steigender Konsumentenpreise, die das Einkommen der Privathaushalte schmälern und damit die Konsumneigung beeinträchtigen, ist es die Zinsreaktion der Notenbank auf die steigende Inflation, die letztendlich das Wachstum verlangsamt und eine Rezession auslöst."



Doch wie groß sei die Gefahr für die Konjunktur? Experte Galler: "In der Eurozone liegt trotz der jüngsten Ölpreisrally die Inflation immer noch unter dem Inflationsziel. Selbst bei einem Anstieg über die 2-Prozent-Marke wird die EZB vorerst davon ausgehen, dass der ölinduzierte Preisanstieg nur temporär ist, und keine überraschende Zinserhöhung ankündigen." In den USA sei die Inflation mit 2,8 Prozent jedoch höher als in Europa und die Geldpolitik befinde sich mitten in einem Zinserhöhungszyklus. Trotzdem dürfte auch die Federal Reserve vorerst abwarten, ob es sich nicht um ein temporäres Phänomen handle.



"Das Risiko, dass ein anhaltend steigender Ölpreis zumindest im Jahr 2019 zu einer zusätzlichen Verschärfung der Geldpolitik in den USA führt, ist aufgrund der boomenden Wirtschaft und des höheren Inflationslevels signifikant höher als in Europa. So kann man zumindest für 2018 Entwarnung geben, dass zu restriktive Notenbanken den laufenden Aufschwung abwürgen", so Galler.



Für die Inflationswächter bei den Notenbanken habe der Ölpreis generell etwas an Schrecken verloren. Denn die Energieintensität der Weltwirtschaft habe sich in den vergangenen 28 Jahren um über 30 Prozent verringert. Das bedeute, für jeden Euro Bruttoinlandsprodukt brauche die Welt heute ein Drittel weniger Energie als noch im Jahr 1990. Da aus diesem Grund der Anteil des Öls an der Wertschöpfung immer geringer werde, sei ein Preisanstieg nicht mehr so preistreibend wie früher. Tilmann Galler warne: "Dennoch sollten sich die Anleger das weitere Vorgehen von Russland und Saudi-Arabien mit Blick auf die zukünftigen Förderquoten genau anschauen, denn folgen auf die Ankündigungen, die Quoten zu erhöhen keine Taten, kann sich der Ölpreis doch noch als Partyschreck für das Wachstum der Weltwirtschaft und den Bullenmarkt an den Kapitalmärkten entpuppen." (29.06.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Rohölpreis ist mit einer Preissteigerung von 20 Prozent seit Jahresbeginn und über 60 Prozent im Vergleich zum Juni 2017 einer der großen Gewinner bei den Rohstoffen, so Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management.Es habe deshalb nicht einer gewissen Ironie entbehrt, dass ausgerechnet Russland und Saudi-Arabien das Eröffnungsspiel der Fußball WM bestritten hätten. Beide Länder würden auf dem Feld der Ölförderung mit den USA zu den drei größten Produzenten der Welt gehören, die fast 40 Prozent des weltweiten Bedarfs fördern würden. Doch nach Ansicht von Galler würden Russland und Saudi-Arabien in den kommenden Wochen vor allem eine entscheidende Rolle in der Frage spielen, wie es auf dem Ölmarkt nach dem jüngsten kräftigen Preisanstieg weitergehen werde: "Nachdem sich die beiden Länder mit der OPEC eine um 1 Million Barrel pro Tag erhöhte Förderquoten verständigt haben, wird entscheidend sein, ob den Ankündigungen auch Taten folgen werden. Scheitert die Kooperation, kann den Weltmärkten ein böses Erwachen drohen, zumal es abzuwarten bleibt, ob die Erhöhung ausreicht."