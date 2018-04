Bezauberndes Flair in Deutschlands Spielbanken

Die Spielbanken in Deutschland bieten ein tolles Ambiente, das viele auch alleine schon aufgrund des Flairs anlockt. In einer eleganten Atmosphäre kommt man sich selber sofort als jemand Besonderes vor und dieses Erlebnis eignet sich immer auch als attraktives Geschenk. Vor allem für diejenigen, die eventuell zu weit von einem landbasierten Casino weg wohnen oder auch das Gefühl haben, nicht das Geld für so einen Ausflug inklusive der Wetteinsätze zu haben, kann ein Gutschein für einen Spielbankbesuch eine große Freude bereiten. Das Angebot an Spielen ist dabei sehr weitreichend und für jeden Geschmack geeignet. So gibt es das so genannte Große Spiel, zu dem die bekannten Tische zählen, an denen Roulette, Baccarat, Black Jack oder Poker gespielt wird. Meistens in einem separaten Teil der Spielbank gibt es zudem dann auch das Kleine Spiel, welches vor allem aus den Spielautomaten jeder Art besteht. Eine Übersicht über die derzeit insgesamt zwei Dutzend landbasierten Spielbanken bietet die Plattform mr.gamez.net und ein Überblick über das Angebot an unterschiedlichen Spielen dieser Casinos ist auch hier zu finden, was auch auf bestimmte Regeln zutrifft, die man in einem Spielcasino beachten sollte. Vor allem die Kleiderordnung sollte man sich vor einer Fahrt zur Spielbank anschauen und auch ein erster Blick in die Regelwerke sorgen für einen gut vorbereiteten und dadurch noch schöneren Casinobesuch. Das Flair und das Ambiente sind so beeindruckend und schön, dass manche den Besuch tatsächlich auch alleine deswegen auf sich nehmen und einen Abend gerne auch einfach damit verbringen, den anderen beim Spielen zuzuschauen und die knisternde Stimmung des Glücksspiels ohne eigenen Einsatz genießen. Oft ist der Reiz, es selber einmal auszuprobieren aber doch zu groß, sodass kaum einer das Casino verlässt, ohne einen Chip auf dem Roulettetisch platziert zu haben.







Online das Casinospiel grenzenlos erleben

Der Reiz des Spielens beschränkt sich längst nicht mehr nur auf die Spielbanken vor Ort. Immer häufiger trifft man auf die steigende Zahl an Online Casinos, die es sehr viel mehr Menschen ermöglichen, sich an den unterschiedlichen Casinospielen erfreuen zu können. Die Vorteile liegen dabei natürlich auf der Hand. Bei zwei Dutzend Spielbanken in Deutschland erkennt man sofort, dass die Verbreitung nicht allzu groß, der Weg dorthin damit meistens doch eher weit ist. Zudem ist man auf die Öffnungszeiten beschränkt und so manch einer lässt sich eventuell auch von Kleiderordnung und zu großem Publikum abschrecken. Die Online Casinos bieten dagegen die optimale Gelegenheit, gemütlich von zuhause aus, gekleidet nach eigenen Wünschen und rund um die Uhr alle Spiele genießen zu können, die einem in den Spielbanken auch begegnen. Da zum Beispiel Spielautomaten im Online-Casino keinen realen Platz benötigen, um abgestellt zu werden, ist die Zahl der Spielmöglichkeiten im Internet noch viel größer, weshalb sich auch immer ein Blick auf das Angebot an Spielen empfiehlt. Nur so kann man sicher sein, dass auch wirklich die Varianten zur Verfügung stehen, die man sich selber erhofft. Die meisten Online-Casinos sind aber mit den berühmten Tischspielen wie Black Jack, Roulette und Poker ausgestattet sowie mit einer großen Vielfalt an Slot-Maschinen, sodass jeder auf seine Kosten kommt. Im Zusammenhang mit den Kosten ist auch der Blick auf die möglichen Zahlungsarten hilfreich bei der Entscheidung für oder gegen ein Online Casino. Neben den Überweisungen auf das entsprechende Kundenkonto bieten die meisten Plattformen auch die Buchung über eine Kreditkarte an. Besondere Varianten und Möglichkeiten, sein Guthaben sehr schnell wieder aufzuladen, ist die Akzeptanz von Paypal oder auch einer Paysafecard, die bei ausgewählten Seiten anzutreffen ist.



Gerade bezüglich der Geldtransaktionen ist auch der Blick auf die Seriosität eines Casinos von großer Bedeutung. Während man diese bei den Spielbanken vor Ort voraussetzen kann, lohnt es sich im Internet zu überprüfen, ob und welche Lizenzen die Anbieter besitzen. Vor allem die Portale, die eine Lizenz der Europäischen Union vorweisen können, deuten auf eine hohe Seriosität hin, weil die Vorschriften innerhalb der EU sehr streng sind und eine hohe Sicherheit für Geld und persönliche Daten garantieren. Achtet man dann noch darauf, dass man dem Risiko der Spielsucht entgeht, sind dem Reiz des Glücksspiels keine Grenzen mehr gesetzt. Hier bieten sich vor allem die Online Casinos an, bei denen es technische Möglichkeiten gibt, sich von vornherein Grenzen für den Einsatz zu schaffen, sodass das Casino automatisch nach Erreichen dieser Tages- oder Wochenlimits kein Spiel mehr zulässt. Diese Sicherheitsvorkehrungen sind ein toller Schutz für einen selber und sprechen immer auch für einen seriösen Anbieter in dieser Branche. Wie bei einer Geldanlage in spekulative Wertpapiere wie Aktien oder auch Optionsscheine sollte man auch in einer Spielbank oder natürlich auch in einem Online Casino immer nur Geld einsetzen, auf das man im Notfall verzichten kann. Mit der notwendigen Sorgfalt und dem eigenen Verständnis für die Risiken kann das Spielcasino aber ein toller Zeitvertreib sein und im stressigen Alltag auch zu einer echten Ablenkung werden. (26.04.2018/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Mit dem Lexikon sowie mit den Informationen, Artikeln und Ratschlägen auf dieser Seite können Sie sich gut vorbereitet in die Welt der spekulativen Geldanlage begeben, bei der man sich jederzeit neben den großen Chancen auch des Risikos bewusst sein sollte. Viele Menschen tätigen solche Anlagen auch gar nicht der Anlage wegen, sondern aus dem Reiz des Risikos, das immer gegenwärtig ist. Solche Investoren können fast schon als Spieler bezeichnet werden und wer dieses Risiko liebt, findet ähnliche Möglichkeiten auch in den Spielcasinos dieser Welt, wobei neben den Spielbanken vor Ort immer mehr auch die Online Casinos an Bedeutung gewinnen.