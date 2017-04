Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

48,86 EUR -0,54% (21.04.2017, 15:37)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

52,42 USD -0,45% (21.04.2017, 16:03)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM.

(21.04.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse des Analysten Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA seine Kaufempfehlung für die Aktien von QUALCOMM Inc. ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM).QUALCOMM Inc. habe im ersten Quartal einige Schwächen gezeigt, nachdem das zweite Halbjahr 2016 viel stärker gewesen sei. Die MSM-Auslieferungen seien im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen oder sogar noch etwas besser. In China könnten Marktanteile gewonnen worden sein.Zusammen mit NXP dürfte QUALCOMM im Geschäftsjahr 2018 ein EPS von 6,01 USD erzielen können. Mit einem Free Cash flow von annähernd 10 Mrd. USD pro Jahr stünden dem Unternehmen signifikante Möglichkeiten offen, so die Einschätzung des Analysten Vijay Rakesh.In ihrer QUALCOMM-Aktienanalyse stufen die Analysten von Mizuho Securities USA den Titel nach wie vor mit "buy" ein, kürzen jedoch das Kursziel von 75,00 auf 68,00 USD.XETRA-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:49,00 EUR +0,43% (21.04.2017, 15:34)