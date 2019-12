In Asien kämen am Freitag in Japan noch der Arbeitsmarktbericht und die Industrieproduktion für November und in China am selben Tag die Industriegewinne. Am letzten Tag des Jahres würden dann die offiziellen chinesischen Einkaufsmanagerindices für Dezember das Makrodatenjahr 2019 finalisieren.



München (www.aktiencheck.de) - Alles im Plus - "der Börsenjahrgang 2019 war klar besser als erwartet", sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick".Er rechne auf Basis einer wieder stabileren Konjunktur auch für 2020 mit ansehnlichen Kurssteigerungen an den Aktienmärkten, gerade in den USA.Greil weiter: "Speziell der Technologie-Sektor bleibt im Zuge der immer schneller voranschreitenden Digitalisierung lukrativ - genauso wie die Gesundheitsbranche." Und: "In Europa halte ich besonders Aktien von Unternehmen mit nachhaltig hohen Dividenden für aussichtsreich."