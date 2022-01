Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil secunet Security Networks AG:



secunet (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) ist einer der führenden deutschen Anbieter für anspruchsvolle IT-Sicherheit. Mehr als 600 Experten konzentrieren sich auf Themen wie Kryptographie, E-Government, Business Security und Automotive Security und entwickeln dafür innovative Produkte sowie hochsichere und vertrauenswürdige Lösungen. Zu den mehr als 500 nationalen und internationalen Kunden gehören viele DAX-Unternehmen sowie zahlreiche Behörden und Organisationen. Secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.



secunet wurde 1997 gegründet und erzielte 2019 einen Umsatz von 226,9 Millionen Euro. Die secunet Security Networks AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com. (19.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - secunet Security Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der secunet Security Networks AG (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die secunet-Aktie hätten nur wenige Anleger auf der Watchlist. Der einstige Highflyer habe im Zuge einer zurückhaltenden Prognose für das Jahr 2022 von ihren Höchstständen im November 2021 mittlerweile über 45 Prozent an Wert verloren. Am Freitag gebe es frische Zahlen. Wie stünden die Chancen auf ein Comeback?Der secunet-Vorstand erwarte für das noch junge Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse von rund 320 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von etwa 50 Millionen Euro. Die Prognose liege damit unterhalb des Forecast für das laufende Geschäftsjahr 2021, das voraussichtlich mit Umsatzerlösen um rund 330 Millionen Euro (2020: 285,6 Millionen Euro) und einem EBIT um etwa 59 Millionen Euro (2020: 51,6 Millionen Euro) als achtes Geschäftsjahr in Folge mit einer deutlichen Steigerung gegenüber dem jeweiligen Vorjahr abgeschlossen worden sei.Hintergrund: Steigende Investitionen in Zukunftstechnologien und das damit einhergehenden Wachstum der Belegschaft zur Kompetenzerweiterung und zur Entwicklung neuer Produkte und Lösungen würden steigende Kosten verursachen.secunet agiere als Quasi-Monopolist zur Lieferung von sicherheitskritischen Technologien für die Bundesrepublik Deutschland. Zudem expandiere das Unternehmen zunehmend in Bereichen außerhalb hoheitlicher Organisationen, also in der Privatwirtschaft und habe sich hier zuletzt mit neuen Produktlösungen positioniert.Der Digitalisierungstrend dürfte auch im laufenden Jahr anhalten und bei secunet trotz der notwendigen Investitionen für weiteres Wachstum sorgen.Risikofreudige Anleger können im Vorfeld der endgültigen Zahlen für 2021 am kommenden Freitag (21. Januar) mit einer bewusst klein gehaltenen Position auf eine Gegenbewegung spekulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Der Rest soll das Zahlenwerk abwarten. (Analyse vom 19.01.2022)