Kurzprofil sdm SE:



Die sdm SE ist die Holding der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München sowie W&W Dienstleistungen. Die sdm Gruppe wurde 1999 gegründet und ist heute einer der führenden Sicherheitsdienstleister in der Metropolregion München. Als Spezialist für Werk- und Objektschutz, über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von Veranstaltungen und effektivem Personenschutz ist die sdm der perfekte Partner rund um alle Werte, die unsere Kunden schützen wollen. Die über 300 Mitarbeiter verfügen über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Erste Hilfe und Brandschutz und werden regelmäßig geschult. Im Jahr 2020 hat sdm einen Umsatz von 10,4 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis von 0,88 Mio. Euro erzielt. Weitere Informationen: www.sdm-se.de (27.09.2021/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - sdm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse den Sicherheitsdienstleister sdm SE unter die Lupe.Der Sektor der privaten Sicherheitsdienste in Deutschland wachse. Der Umsatz der Branche habe sich in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt. Starke Wachstumszahlen lege auch sdm vor - und dass, obwohl ein Highlight im Geschäftsjahr der Münchner ausgefallen sei. Am Montag habe der Sicherheitsdienstleister seine Börsenpläne bestätigt.Noch in diesem Jahr solle der Sprung aufs Parkett erfolgen. Spätestens seit sich die sdm Sicherheitsdienste im Mai auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz präsentiert hätten, habe es Gerüchte über ein IPO des Unternehmens gegeben.In den letzten zehn Jahren sei der Markt für private Sicherheitsdienste stark gewachsen. Laut dem Branchenverband BDSW hätten die Umsätze der Unternehmen von fünf Milliarden Euro im Jahr 2010 bis 2020 auf 9,2 Milliarden um 83 Prozent zugelegt.