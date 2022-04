In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" für die sdm-Aktie. (Analyse vom 27.04.2022)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - sdm-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der sdm SE (ISIN: DE000A3CM708, WKN: A3CM70, Ticker-Symbol: 75S) unverändert zu kaufen.Am 25.02.2022 habe die sdm SE (sdm) seine Geschäftszahlen für die ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres 2022 bekannt gegeben. Basierend hierauf habe die Gesellschaft auch im Auftaktquartal mit einem dynamischen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 40,0% auf 4,15 Mio. EUR (Q1 2022: 2,97 Mio. EUR) seinen starken Wachstumskurs weiter fortgesetzt. Als wesentlicher Umsatzträger habe sich erneut der Werk- und Objektschutz von Behörden, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen erwiesen. Laut Unternehmensangaben bewege sich die Nachfrage nach Schutz und Sicherheit seitens Behörden, Unternehmen und Privatpersonen weiterhin auf einem hohen Niveau.Auf operativer Ergebnisebene habe sdm noch deutlich stärker zulegen und so das EBIT im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 48,0% auf 0,59 Mio. EUR (Q1 2022: 0,40 Mio. EUR) dynamisch steigern können. Da die Gesellschaft gemäß eigenen Angaben praktisch schuldenfrei sei und über keine wesentlichen Abschreibungen verfüge, hätten das EBITDA und das Vorsteuerergebnis (EBT) dem Niveau des operativen Ergebnisses (EBIT) entsprochen.Darüber hinaus habe sdm für das vergangene Geschäftsjahr (Umsatzanstieg um +25,0% auf 12,99 Mio. EUR; EBIT-Anstieg um +58,0% auf 1,36 Mio. EUR) erstmals eine Dividendenausschüttung in Höhe von 0,08 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Über diese geplante Erfolgsbeteiligung solle in der kommenden regulären Hauptversammlung (voraussichtlich Ende Juni 2022) abgestimmt werden.In Anbetracht des planmäßig verlaufenden Auftaktquartals und der aktuellen Geschäftsentwicklung bestätige die Gesellschaft ihre bisherige Unternehmensguidance. So erwarte sdm unverändert ein zweistelliges Umsatzwachstum und plane zudem die eine oder andere avisierte Übernahme.Für die nachfolgenden Geschäftsjahre 2023 und 2024 würden die Analysten der GBC AG unverändert mit Umsatzerlösen in Höhe von 20,28 Mio. EUR bzw. 23,33 Mio. EUR rechnen. Parallel hierzu sollte das EBIT weiter zulegen können auf dann 1,78 Mio. EUR (2023) bzw. 2,20 Mio. EUR (2024).Basierend auf unseren unveränderten Unternehmensprognosen betrage der faire Unternehmenswert gemäß unserem DCF-Modell weiterhin 4,65 EUR je Aktie und damit bestätigen wir unser bisheriges Kursziel (4,65 EUR je Aktie), so die Analysten der GBC AG.