IOTA-Handel via Paypal

Ein Blick auf die unterschiedlichen Börsen für Kryptowährungen zeigt, dass ein Tausch physischer Coins nach der Paypal-Einzahlung nicht möglich ist. Keine der gängigen Krypto-Börsen bietet eine Einzahlung via Paypal an. Anders sieht es bei den Online-Brokern aus, die neben der Kompatibilität mit Paypal mit günstigen Gebühren punkten.



Der Online-Broker eToro

Bei eToro handelt es sich um einen Online-Broker, der sich in den letzten Jahren als einer der führenden Anbieter etabliert hat. Als bekannteste Plattform für das Social Trading können Trader mit wenig Erfahrung und ohne großen Aufwand das Handeln professioneller Trader kopieren, um schnelle Erfolge im Markt zu feiern.



Die Gründung von eToro erfolgte 2007 in Zypern. Die zuständige Finanzaufsichtsbehörde in Zypern unterliegt den Vorschriften der Europäischen Union. eToro bietet eine Einlagensicherung bis 20.000 Euro. Der Fokus von eToro liegt auf dem CFD-Handel mit Aktien, Indizes, ETFs und Rohstoffen. Seit 2017 befinden sich verschiedene Kryptowährungen im Angebot von eToro. Bei eToro ist der Kauf echter IOTA sowie IOTA-CFDs in Tausch gegen die Paypal-Einzahlung möglich. Die strenge Regulierung durch FCA und CySEC bietet Sicherheit für die Anleger. Ein Wallet zur Verwahrung der Coins ist bei eToro nicht notwendig.



Der Online-Broker Plus500

Die zweite Wahl im Bereich Broker für den IOTA-Handel ist der CFD Broker Plus500. Im Vergleich zu eToro handelt es sich um einen Broker, der ausschließlich IOTA-CFDs anbietet. Der Kauf echter Coins infolge einer Paypal-Einzahlung ist nicht vom Angebot umfasst. Der Broker Plus500 ist eine der größten CFD-Broker auf der ganzen Welt und unterliegt der strengen Aufsicht der britischen Finanzbehörde FCA.



Weitere Lizenzen besitzt Plus500 in Zypern und Australien. Die intuitive, einfach bedienbare Benutzeroberfläche und die niedrigen Gebühren des Brokers sprechen für den IOTA-Handel bei Plus500. Wer an der Kursentwicklung partizipieren möchte und keine physischen Coins im Wallet benötigt, trifft mit dem Broker Plus500 eine gute Wahl. (17.07.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - IOTA ist eine Kryptowährung, die die Abwicklung des digitalen Zahlungsverkehrs vereinfacht. Das Ziel der Entwicklung der Kryptowährung ist eine schnelle und sichere Transaktion, die keine hohen Kosten verursacht. Bei IOTA handelt es sich um eine der innovativsten Erfindungen, die sich heute im Marktumfeld der Blockchain-Technologie befinden. Für den Handel mit IOTA ist ein seriöser Broker vonnöten, da der Handel nicht über herkömmliche Banken möglich ist.Bei der Seriosität eines Brokers spielen die schnelle Verfügbarkeit von Ein- sowie Auszahlungen sowie Sicherheitsmerkmale eine entscheidende Rolle, da das digitale Vermögen Gefahren ausgesetzt ist. Unterschiede bei der Broker-Auswahl gibt es hinsichtlich der Handelsinstrumente. Während der Kauf psychischer Coins vorrangig an Börsen für Kryptowährungen möglich ist, bieten Online-Broker primär den Handel via Krypto-CFDs an, bei denen Trader auf fallende Preise (Shorts) oder steigende Kurse (Longs) setzen.Paypal gehört zu den beliebtesten Finanzdienstleistern der Welt. Als beliebte Einzahlungsmethode ist der Kauf von IOTA mit Paypal möglich. Zunächst müssen die zukünftigen Käufer eine geeignete Handelsplattform auswählen, die mit Paypal kompatibel ist und den Kauf von IOTA anbietet. Im Folgenden stellen wir mit eToro und Plus500 zwei seriöse Broker vor, die eine Einzahlung via Paypal anbieten.