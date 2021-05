Börsenplätze q.beyond-Aktie:



Xetra-Aktienkurs q.beyond-Aktie:

1,924 EUR +0,63% (04.05.2021, 10:24)



Tradegate-Aktienkurs q.beyond-Aktie:

1,912 EUR -0,83% (04.05.2021, 11:29)



ISIN q.beyond-Aktie:

DE0005137004



WKN q.beyond-Aktie:

513700



Ticker-Symbol q.beyond-Aktie:

QSC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol q.beyond-Aktie:

QSCGF



Kurzprofil q.beyond AG:



Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) steht für erfolgreiche Digitalisierung. q.beyond unterstützt seine Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzt diese um und betreibt sie. Das starke Team von q.beyond aus 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt seine mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. (04.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - q.beyond-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der q.beyond AG (vormals: QSC) (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF).q.beyond werde am 10. Mai den Q1-Bericht veröffentlichen. Weidhüner gehe davon aus, dass der IT-Dienstleister aufgrund von Nachholeffekten und größeren Transformationsprojekten in Q4/20 erstmals seit der strategischen Neuausrichtung einen leichten Erlösrückgang im Vergleich zum Vorquartal (MONe: -4,5%), aber dennoch zweistellige Umsatzzuwächse zum Vorjahresquartal (MONe: +11,4%) berichten werde. Angesichts des skalierbaren Produkt- und Serviceportfolios rechne Weidhüner sowohl gegenüber dem Vorjahr (MONe: +500 BP) als auch Q4/20 (MONe: +40 BP) mit einer weiteren Erhöhung der EBITDA-Marge.Nach Ansicht des Analysten würden im Vorjahresvergleich insbesondere Skaleneffekte beim Personaleinsatz zu einem deutlichen Zuwachs der Bruttomarge (MONe: 19,1%; +290 BP yoy) und rückläufigen Aufwandsquoten in den Bereichen Verwaltung (MONe: -160 BP yoy) sowie Marketing und Vertrieb (MONe: -90 BP yoy) führen. Der Anteil von Personalkosten an diesen drei Aufwandspositionen habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020insgesamt 52,9% betragen.Für das laufende Geschäftsjahr stelle das Management ein Umsatzniveau von 160 bis 170 Mio. Euro (MONe: 166,4 Mio. Euro) und ein EBITDA in der Bandbreite von 5,0 bis 10,0 Mio. Euro (MONe: 6,2 Mio. Euro) in Aussicht. Da in den Folgequartalen nach Erachten des Analysten aufgrund intakter Wachstumstreiber von steigenden Umsatz- und Ergebnisgrößen auszugehen sei, sollten die berichteten Zahlen die Erreichbarkeit der Jahresziele stützen. Weitere Kurstreiber könnten Fortschritte im Verkauf des Colocation-Geschäfts, die Gewinnung von Leuchtturmkunden für IoT-Projekte sowie Akquisitionen zur Komplementierung der IT-Expertise darstellen.Am Freitag habe q.beyond zudem den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der erstmals auch sämtliche Anforderungen des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) erfülle. Neben den bereits aus dem Produktuniversum resultierenden Ressourceneinsparungen (z.B. Verringerung des Lebensmittelausschusses durch den "Zero-Waste-Assistant") avisiere das Unternehmen das Erreichen der Klimaneutralität bis 2025. Dafür sollten definierte ESG-Ziele in das neue Vorstandsvergütungssystem implementiert werden. Bereits heute würden die Rechenzentren des Unternehmens zu 100% mit Ökostrom betrieben.Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, bestätigt sein Rating "kaufen" für die q.beyond-Aktie und das Kursziel von 2,50 Euro. (Analyse vom 04.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link