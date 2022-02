XETRA-Aktienkurs q.beyond-Aktie:

Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QBY, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) steht für erfolgreiche Digitalisierung. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzt diese um und betreibt sie. Das starke Team aus 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt seine mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. (17.02.2022/ac/a/nw)



q.beyond (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QBY, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) hat den Umsatz im vergangenen Jahr um rund sieben Prozent auf 155,2 Mio. Euro gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe mit mehr als 31 Mio. Euro die zuletzt im November 2021 angehobene Prognose erfüllt. "Wir haben auch im zweiten Jahr der Coronapandemie alle unsere Ziele erreicht und unsere Wachstumsstrategie "2020plus" trotz schwieriger Rahmenbedingungen konsequent umgesetzt", so q.beyond-Vorstand Jürgen Hermann.Das Unternehmen habe diese Strategie nach dem Verkauf des Telekommunikationsgeschäfts und vor Ausbruch der Pandemie im Mai 2019 vorgestellt. Dass die Pläne aufgehen, zeige der stetig wachsende Auftragseingang: 2021 habe er mit 185 Mio. Euro nach 161 Mio. Euro im Vorjahr erneut einen Rekordwert erreicht. Dies sei eine hervorragende Basis für das Wachstum im Jahr 2022 und darüber hinaus.q.beyond werde die Prognose für das laufende Jahr und die finalen Zahlen für 2021 am 30. März veröffentlichen und am 4. April auf einer Investorenkonferenz erläutern. Im Mittelpunkt werde dort die Vorstellung der Pläne zur Fortsetzung der Wachstumsstrategie bis 2025 stehen. "Die Veröffentlichung neuer Mittelfristziele sollte unserer Ansicht nach ein deutliches Signal an den Kapitalmarkt darstellen, welche Wachstumschancen der IT-Dienstleister aktuell sieht", würden die Analysten von Montega meinen. Kurzum: Für reichlich Fantasie sei gesorgt. (Ausgabe 6/2022)