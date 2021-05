Tradegate-Aktienkurs q.beyond-Aktie:

1,924 EUR +1,05% (10.05.2021, 14:31)



ISIN q.beyond-Aktie:

DE0005137004



WKN q.beyond-Aktie:

513700



Ticker-Symbol q.beyond-Aktie:

QSC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol q.beyond-Aktie:

QSCGF



Kurzprofil q.beyond AG:



Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) steht für erfolgreiche Digitalisierung. q.beyond unterstützt seine Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzt diese um und betreibt sie. Das starke Team von q.beyond aus 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt seine mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. (10.05.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - q.beyond-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der q.beyond AG (vormals: QSC) (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF).Der Konzernumsatz habe in Q1/2021 einen weniger deutlich als von Jost erwarteten Anstieg um 9,8% auf 37,5 (Vj.: 34,1; Analystenprognose: 39,5; Marktkonsens: 37,9) Mio. Euro verzeichnet. Auch die Ergebniskennzahlen hätten zwar die Analystenprognosen verfehlt, hätten die Markterwartungen aber erfüllen können (bspw. Nettoergebnis: -3,5 (Vj,.: -5,5; Analystenschätzung: -2,0; Marktkonsens: -3,5) Mio. Euro). Bislang sei q.beyond davon ausgegangen, dass sich das Wirtschaftsleben in Deutschland ab dem Q2 2021 zu normalisieren beginne. Nun gehe q.beyond aber davon aus, dass dies, abhängig vom Erfolg der Impfkampagne, erst ab dem Q3 der Fall sein werde. Nach der Überwindung der Corona-Krise werde sich laut Unternehmensaussagen zudem die Digitalisierung im Mittelstand noch einmal beschleunigen. Den Ausblick für 2021 habe q.beyond nichtsdestotrotz bestätigt.Jost habe seine EPS-Prognose für 2021 von -0,07 Euro beibehalten. Seine EPS-Prognose für 2022 habe er aber auf +0,03 (alt: +0,02) Euro erhöht.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 0,00 Euro je Aktie) von <10% bewertet Markus Jost, Analyst von Independent Research, die q.beyond-Aktie weiterhin mit "halten". Das Kursziel werde von 2,10 auf 2,00 Euro gekappt. (Analyse vom 10.05.2021)