Tradegate-Aktienkurs publity-Aktie:

35,90 EUR -0,14% (15.06.2020, 15:34)



XETRA-Aktienkurs publity-Aktie:

35,90 EUR 0,00% (15.06.2020, 15:22)



ISIN publity-Aktie:

DE0006972508



WKN publity-Aktie:

697250



Ticker-Symbol publity-Aktie:

PBY



Kurzprofil publity AG:



Die publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) ist ein seit über 15 Jahren am Markt etablierter Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien. publity erwirbt renditestarke Gewerbeobjekte vornehmlich in deutschen Ballungszentren wie Frankfurt am Main sowie München und agiert dabei als einer der erfolgreichsten Player mit "manage to core"-Ansatz.



Am Transaktionsmarkt besticht publity durch seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und schnelle Kaufpreisbelegung aus 100 Prozent Equity. Aktuell verwaltet publity ein Immobilienvermögen von über 1,6 Milliarde Euro und hat in seiner Historie bereits 526 Immobilien in Deutschland gewinnbringend verkaufen können.



Neben dem Hauptsitz der Gesellschaft in Leipzig verfügt das Unternehmen über weitere Niederlassungen in Frankfurt am Main, München, Luxemburg und London. (15.06.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - publity-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des auf deutsche Büroimmobilien spezialisierten Asset-Verwalters publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) unter die Lupe.Die publity-Aktie habe sich im Börsenjahr 2020 deutlich besser geschlagen als der DAX. Während der deutsche Leitindex etwas mehr als 10% an Wert verloren habe, müssten die Aktionäre des Asset-Managers einen kleinen Verlust von 2% hinnehmen. Die relative Stärke habe v.a. einen Grund: Thomas Olek. Der Chef des Immobilienunternehmens kaufe regelmäßig eigene Aktien.Noch bis Mittwoch könnten Anleger die neue Unternehmensanleihe ("publity-Anleihe 2020/2025") zeichnen. Das Emissionsvolumen belaufe sich auf bis zu 100 Mio. Euro, wobei Thomas Olek, Großaktionär und Vorstandsvorsitzender der publity, ein Emissionsvolumen von mindestens 50 Mio. Euro über seine Beteiligungsgesellschaft TO-Holding GmbH garantiere. Der Kupon liege bei überdurchschnittlichen 5,5%.Olek selbst finde den Zeitpunkt für die Platzierung "sehr passend" - trotz Corona. Die Gesellschaft spüre keine keine signifikanten Beeinträchtigungen durch COVID-19 für das eigene Geschäft. Zudem dürfe für Anleger ein Investment, basierend auf deutschen Büroimmobilien, im aktuellen Umfeld sehr attraktiv sein. "Betongold ist gefragt", gerade in Zeiten, in denen viel Geld in den Wirtschaftskreislauf gepumpt werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze publity-Aktie: