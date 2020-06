XETRA-Aktienkurs publity-Aktie:

Kurzprofil publity AG:



Die publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) ist ein seit über 15 Jahren am Markt etablierter Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien. publity erwirbt renditestarke Gewerbeobjekte vornehmlich in deutschen Ballungszentren wie Frankfurt am Main sowie München und agiert dabei als einer der erfolgreichsten Player mit "manage to core"-Ansatz.



Am Transaktionsmarkt besticht publity durch seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und schnelle Kaufpreisbelegung aus 100 Prozent Equity. Aktuell verwaltet publity ein Immobilienvermögen von über 1,6 Milliarde Euro und hat in seiner Historie bereits 526 Immobilien in Deutschland gewinnbringend verkaufen können.



Neben dem Hauptsitz der Gesellschaft in Leipzig verfügt das Unternehmen über weitere Niederlassungen in Frankfurt am Main, München, Luxemburg und London. (04.06.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - publity: Thomas Olek plant jetzt Teilverkäufe - AktienanalyseMehrfach hat das "ZertifikateJournal" über die ständigen Aktienkäufe von publity (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY)-Chef Thomas Olek berichtet, zuletzt in Ausgabe 14.2020, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Nicht einmal der Börsencrash habe den Vorstandsvorsitzenden des Immobilienunternehmens von weiteren Käufen abgehalten. Allein seit dem 19. Februar, als der DAX ein Allzeithoch erreicht und danach in Rekordgeschwindigkeit fast 40 Prozent an Wert verloren habe, habe Olek über seine private Beteiligungsgesellschaft TO Holding GmbH in zahlreichen Einzeltransaktionen mehr als 120.000 publity-Aktien über die Börse erworben. Der Wert seiner Aktienkäufe habe sich in diesen Wochen auf rund 4,0 Mio. Euro summiert. Olek habe damit seit Mitte 2018 insgesamt rund 130 Mio. Euro in publity investiert und halte aktuell rund 87 Prozent aller Aktien.Umso überraschender komme nun die Ankündigung, dass sich Olek in fortgeschrittenen Verhandlungen mit internationalen institutionellen Investoren über den Verkauf von Aktienpaketen an publity befinde. Diese Investoren würden planen, sich langfristig zu engagieren und wären entsprechend auch bereit, ihre Aktien einer Lock-up-Vereinbarung für 12 bis 24 Monate zu unterwerfen. Die mittelbare Beteiligung von Thomas Olek am Unternehmen würde sich bei erfolgreichem Abschluss der Verhandlungen auf knapp unter 50 Prozent reduzieren. Der Verkaufspreis solle sich am Börsenkurs der Papiere in jüngster Vergangenheit orientieren.Positiv sei sicherlich die mit der Veräußerung verbundene Ausweitung des Streubesitzes, zudem wolle Olek weiterhin Vorstand bleiben. Zudem beabsichtige er, auch künftig publity-Aktien über den Markt zu kaufen. (Ausgabe 22/2020)Börsenplätze publity-Aktie:Tradegate-Aktienkurs publity-Aktie:35,50 EUR -0,98% (04.06.2020, 10:55)