Kurzprofil publity AG:



Die publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) ist ein seit über 15 Jahren am Markt etablierter Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien. publity erwirbt renditestarke Gewerbeobjekte vornehmlich in deutschen Ballungszentren wie Frankfurt am Main sowie München und agiert dabei als einer der erfolgreichsten Player mit "manage to core"-Ansatz.



Am Transaktionsmarkt besticht publity durch seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und schnelle Kaufpreisbelegung aus 100 Prozent Equity. Aktuell verwaltet publity ein Immobilienvermögen von über 1,6 Milliarde Euro und hat in seiner Historie bereits 526 Immobilien in Deutschland gewinnbringend verkaufen können.



Neben dem Hauptsitz der Gesellschaft in Leipzig verfügt das Unternehmen über weitere Niederlassungen in Frankfurt am Main, München, Luxemburg und London. (26.11.2018/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - publity-Aktienanalyse von Aktienanalyst Ellis Acklin von First Berlin:Ellis Acklin, Aktienanalyst von First Berlin, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des auf deutsche Büroimmobilien spezialisierten Asset-Verwalters publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) mit einer Kaufempfehlung auf.Aufgrund von Insolvenzängsten, die durch einen langwierigen Streit mit einigen Anleihegläubigern und zwei Gewinnwarnungen ausgelöst worden seien, sei der Aktienkurs der publity um etwa 70% in diesem Jahr abgestürzt. Die Schlagzeilen, die durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 40,5 Mio. angeführt worden sei, seien neulich positiv geworden und hätten geholfen den negativen Nachrichtenfluss zu stoppen und die schlechte Stimmung im ersten Halbjahr zu vertreiben. Acklin glaube, dass das Gröbste vorbei sei und sehe eine hervorragende Gelegenheit. Trotz einer enttäuschenden Performance in 2017, sei der Vermögensverwalter mit einem verwalteten Immobilienvermögen (AuM) von EUR 4,6 Mrd. im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt (CRE) gut positioniert. Das Unternehmen sei auch gut kapitalisiert, hochprofitabel und unternehme Schritte, um die Transparenzbedenken der Anleger zu beseitigen.Ellis Acklin, Aktienanalyst von First Berlin, nimmt die Coverage für die publity-Aktie mit einer "buy"-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 29 auf. (Analyse vom 23.11.2018)